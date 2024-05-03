出國注意！配合520總統就職空中操演 松機「這5天」航班異動

交通部民航局台北國際航空站表示，配合「中華民國第16任總統副總統就職籌備會」規畫空中操演與組合訓練，5月13、15、17日訓練日、5月19日彩排日、5月20日就職日，松山機場部分航班將有異動，提醒旅客提早規畫行程，並向航空公司確認航班動態。

台北航空站指出，根據就職籌備會5月1日說明，除5月20日就職當天的正式操演、前一日下午彩排，13、15、17日清晨另有組合訓練，部分參與操演的飛機將於松山機場起降，相關時段國際線與國內線航班將受到影響。為將松山機場旅客影響程度降至最低，台北航空站5月1日邀集飛航松山機場之航空公司、軍方及航管單位研商。

台北航空站表示，軍方代表於會中說明操演相關規畫，因影響涉及國際線、國內線與離島航班，台北航空站已請航空公司先行調整，並通知已訂位旅客。屆時松山機場部分航班時間將有異動，起降時間可能提前或延後，後續時段航班也可能因此遞延。

台北航空站指出，已協調航空公司，以「不取消航班」為原則，航空公司將以調整起降時間或增加航機攜帶油量等方式因應。各家航空公司已針對可能受影響航班著手相關準備，近日將於官網公布，並會事先通知訂位旅客，建議旅客提早規畫行程，出發前也應先向航空公司確認航班有無異動，減少於機場等候時間。