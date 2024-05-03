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台灣藝術家曼谷開展 將傳統水墨畫注入現代元素

中央社／ 曼谷3日專電

台灣新生代藝術家李冠嫾和王冠雅在曼谷舉辦雙個展，兩人以水墨畫展現個人情感以及對生命歷程的回顧與反思，藉著不同的表現形式，賦予水墨畫這項傳統藝術更多現代感。

李冠嫾和王冠雅在曼谷當代藝廊ARDEL's ThirdPlace Gallery舉辦「筆觸：李冠嫾與王冠雅雙個展」（The Stroke），展示探索東方哲學與當代藝術的水墨作品。展期從4月23日起到5月24日，這是ARDEL's Third Place Gallery第一次推出東方水墨的展覽。

李冠嫾的「共生」是一系列以黑白天鵝為主題的水墨畫，加上以易經卦爻發想的裝置藝術，作品從眼睛高度延伸到地面；王冠雅的「熱狗車」則呈現書法藝術的當代詮釋，以簡單的水墨畫線條呈現出各種形式的臘腸狗

李冠嫾接受中央社訪問表示，她的展覽主題「共生」的靈感來自於她自身的成長經驗，她們家本來是小康家庭，卻因為遭遇大環境不佳發生變化，但家人沒有氣餒，大家互相支持努力，一起走過了艱難時刻。

因此她試圖在創作中探討好運與惡運共生的人生哲學，就像黑天鵝與白天鵝一樣，人生沒有永遠的好運或是永遠的壞運，黑白天鵝代表的就是好壞共生與陰陽對比。她並透過水墨繪畫結合人物肖像畫，以及把卦爻製作成裝置藝術的形式，賦予水墨畫現代感。

另一位參展藝術家王冠雅則以系列作品「熱狗車」展現書法與個人情感的融合。她受訪表示，以狗為主題是因為父親是獸醫，她對狗的感情很深，結合自己擅長的水墨，呈現東方特有的韻味。

王冠雅說，臘腸狗可以拉長縮短，因此她的創作利用這樣的特色結合書法線條，例如展場正中間一幅「狗」字樣的大型書法，其實每一個筆劃都是一隻臘腸狗；她也嘗試讓水墨畫看起來不那麼傳統，但又不能完全西化，而要能具有東方韻味的現代感。

駐泰國代表處文化組長桂業勤，以及世界華人工商婦女企管協會泰國分會會長張艾玲都出席了4月23日的畫展開幕儀式。

天鵝 水墨畫 臘腸狗

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