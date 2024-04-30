登革熱本土+1！全台多降雨 南部病媒蚊指數上升
國內近期天氣適合病媒蚊生長及活動，且監測資料顯示南部縣市病媒蚊指數呈上升趨勢。疾管署疫情中心副主任李佳琳今天表示，國內上周新增1例登革熱本土病例，近期積水容易多，呼籲民眾清除家戶環境積水，斷絕病媒蚊繁殖機會，並做好個人防蚊措施。
依據疾管署統計，今年截至4月29日累計163例本土登革熱確診病例，分布高雄市134例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例；另新增10例境外移入病例，感染國家以印尼（7例）為多、其次為馬爾地夫（2例）及泰國（1例），我國今年累計70例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼33例及馬來西亞16例為多。
疾管署說明，鄰近之東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，且持續於我國發生境外移入病例，其中印尼、新加坡及寮國近期疫情上升，泰國疫情處上下波動，越南及柬埔寨疫情持平；另美洲地區疫情持續，今年迄今累計報告近595萬例，以南美洲巴西近496萬例報告數為多，阿根廷、巴拉圭及秘魯等國疫情亦屬嚴峻，請民眾前往當地時留意防蚊措施。
疾管署表示，近期受鋒面影響，全台天氣不穩定，各地均有降雨機會，呼籲民眾落實 「巡、倒、清、刷」，雨後務必檢查住家周遭是否有積水處，將積水倒掉，儲水容器應每周至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生；從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。
疾管署提醒，目前登革熱境外移入個案數高於過去4年同期，且國內仍有本土登革熱病例發生，請民眾持續配合政府執行防治工作，以降低社區傳播風險。
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