偏頭痛不只是症狀 醫：長期吞止痛藥可能加劇

偏頭痛在國內盛行率近1成，但調查顯示1/3民眾認為不須為此就醫。醫師指出，偏頭痛不只是症狀而是慢性疾病，長期吞止痛藥反可能造成頭越來越痛，可就醫尋求預防性治療。

台灣年輕病友協會今天公布偏頭痛認知調查結果，理事長潘怡伶說明，調查國內1012名20歲以上民眾，其中73%受訪者表示會不定時頭痛，67.5%頭痛患者會須要請假在家休息，平均每個人1個月會要請3.22天病假。

調查並顯示，90.2%受訪者認為偏頭痛可能嚴重影響個人生活，患者中68.7%會尋求按摩等方式改善，其中1成民眾每月此花費超過新台幣5000元；且近1/3民眾認為偏頭痛只是症狀、不須為此就醫，34.1%會自行買止痛藥吃，不知道長期頻繁使用止痛藥會導致偏頭痛惡化者則占32.7%。

潘怡伶分享，自己本來每週會有約4天頭痛，過去都會按摩舒緩，加上身邊很多人也有頭痛問題，但大家都不清楚「原來可以不會頭痛」；直到這次舉辦問卷調查，才發現自己原來也是偏頭痛患者。

台灣頭痛學會統計，國內偏頭痛盛行率為9.1%，且以女性為大宗，女性盛行率高達14.4%，是男性的3倍，其中20至40歲女性平均每5人就有1名患偏頭痛。

林新醫院神經內科主治醫師林志豪指出，一般人常誤以為偏頭痛只是症狀，但其實這是慢性疾病，且具遺傳性。

偏頭痛症狀，林志豪說明，為有脈搏性跳痛感單側頭痛，運動、活動時會加遽，或伴隨噁心嘔吐、畏光怕吵等症狀；時間維持半天到3天，每月超過5次，嚴重時可能雙側或整個頭都痛，若每月超過15天、維持時間超過3個月，則為慢性偏頭痛。

林志豪提醒，不少偏頭痛患者會自行購買止痛藥來吃，但若每個月使用止痛藥多於8天，就是過量使用，可能造成藥物越吃越沒效、頭痛越來越嚴重。

偏頭痛治療，林志豪說，非藥物部分可透過放鬆壓力、規律運動、充足睡眠、健康飲食、勤做頭痛日記了解誘發因子等方式改善；藥物治療，除發作時使用止痛藥，更有口服預防性藥物，平均可減少一半以上的頭痛發作天數，此外也有肉毒桿菌素、CGRP單株抗體或口服的CGRP拮抗劑藥物等藥物可選擇。