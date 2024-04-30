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8成肝癌因B、C肝引起 逾400萬民眾恐不自知

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
全球目標2030年消滅C肝，台灣目標提前於2025年，但全台目前仍有400多萬人未出來接受篩檢，且接受篩檢的500多萬位民眾僅78.3%接受追蹤，恐深陷肝癌風險而不自知。記者鄒尚謙／攝影
全球目標2030年消滅C肝，台灣目標提前於2025年，但全台目前仍有400多萬人未出來接受篩檢，且接受篩檢的500多萬位民眾僅78.3%接受追蹤，恐深陷肝癌風險而不自知。記者鄒尚謙／攝影

衛福部國健署今表示，肝癌患者主因8成為慢性B、C型肝炎感染。全球目標2030年消滅C肝，台灣目標訂在2025年盼提前達標，但全台目前仍有400多萬人未出來接受篩檢，且接受篩檢的500多萬位民眾僅78.3%接受追蹤，恐深陷肝癌風險而不自知，國健署提醒，C型肝炎新型藥物治療成功率高達97%，千萬不要忽視肝病的威脅。

國健署統計顯示，目前仍有429萬符合C肝篩檢民眾待篩，且接受篩檢的575萬人中，C肝抗體陽性者得進一步接受病毒量檢驗，才能確認是否有病毒存在，並及時接受治療。但目前檢驗率僅為78.3%，近4分之1患者未接受追蹤。

國健署癌症防治組長林莉茹表示，部分民眾只知道過度喝酒會傷肝，但根據癌症登記資料顯示，肝癌患者主因8成為慢性B、C型肝炎感染，其他病因如非酒精性脂肪肝病也是重要因素。一旦感染B、C型肝炎病毒並演變成為慢性肝炎時，肝臟會因反覆發炎，會逐漸演變成肝硬化，也會大幅增加罹患肝癌的風險。

高雄長庚醫院胃腸肝膽科醫師盧勝男表示，台灣的肝癌存活率中位數，從2011年的2.3年到2019年已經上升3.4年，就是因為早期診斷早期介入治療，但這需要找出「確定的高危險群」、「良好的篩檢工具」、「暢通的醫療途徑與提升高危險個案的認知」。

「8成肝癌是慢性B、C肝導致」盧勝男說，男性肝癌主要B肝引起，女性則主要是C肝引起，若能夠將這8成的民眾抓住，肝癌防治可以做得更好，而台灣有優秀的超音波、抽血篩檢技術，若能夠加強B、C肝民眾對於肝癌的認知，即使康復也要持續追蹤。

盧勝男表示，雖然8成肝癌都來自B、C肝高危險族群，有45%都可以早期發現，早期肝癌存活中位數高達6.6年；但仍有2成的肝癌並非病毒性，且晚期肝癌存活僅7個月，呼籲病患自己要掌握自身健康狀況，若是高危險族群一定要出來做篩檢。

林莉茹則說，C肝患者經醫師評估，符合用藥對象，健保亦有給付C型肝炎口服新藥，只需服藥2個月到6個月，治療成功率達97%。民眾把握護肝三撇步，遠離肝病。

1.「進行肝炎篩檢」: 若不知道自己是否有B、C型肝炎，國民健康署提供45-79歲之民眾，免費終身1次B型肝炎、C型肝炎篩檢服務，原住民朋友放寬條件提早到40至79歲。

2.慢性B、C肝炎患者「定期追蹤」: 若民眾篩檢發現血液B型肝炎抗原（HBsAg）陽性或C型肝炎抗體陽性（Anti-HCV）、C型肝炎病毒（HCV RNA），請記得至醫療院所肝膽腸胃科就醫，並依醫囑每3至6個月定期接受血液肝指數及腹部超音波等檢查，以早期發現肝臟病變。

3.「依照醫囑接受治療」: B、C型肝炎目前都有藥物可治療，且健保補助，民眾只要至合作的醫療院所就醫，並遵循醫師醫囑按時服藥，能有效治療病毒型肝炎，也能降低肝癌罹患風險。

罹患B、C型慢性肝炎民眾透過定期追蹤，能夠早期發現、適當治療，才能有效阻斷慢性肝炎演變成肝硬化或肝癌。

國健署長吳昭軍呼籲民眾多加善用政府提供的B、C型肝炎篩檢，如篩檢異常應盡早就醫，進一步接受檢查、追蹤及治療，健保已有給付B、C肝追蹤及治療相關費用，且治療效果良好，請民眾依照醫師建議定期接受追蹤並積極治療，為自身健康把關，也能有效預防肝炎傳播。

吳昭軍說，肝癌發生也與生活習慣有關，提醒大家也不要忘了養成健康飲食、規律運動、控制體重等良好生活習慣，避免形成非酒精性脂肪肝，以降低肝癌發生風險，一起守護肝的健康。

B型肝炎 C肝 肝癌

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