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把握好天氣！周三起2天全台有雨 氣溫一路下滑最低20度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署表示，周三起全台有雨且氣溫略降，直到周五天氣才回穩，但預估下周一又有另一波鋒面在台灣北部海面。聯合報系資料照
中央氣象署表示，周三起全台有雨且氣溫略降，直到周五天氣才回穩，但預估下周一又有另一波鋒面在台灣北部海面。聯合報系資料照

明天繼續熱！中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天白天與今天類似，但隨著鋒面接近，入夜後大台北山區、東北部地區有局部較大雨勢；周三起全台有雨且氣溫略降，直到周五天氣才回穩，但預估下周一又有另一波鋒面在台灣北部海面，中部以北有局部短暫陣雨或淚雨。

黃恩鴻表示，明天各地屬於溫暖穩定、多雲到晴的天氣型態，但隨著鋒面接近，愈晚降雨情況會愈明顯，預估入夜後，大台北山區、東北部地區有局部較大雨勢。

周三、四（1、2日）鋒面通過，加上東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，全台都有降雨機會，其中周三雨勢最大，提醒周三、四西半部、東北部及東部地區易有短延時強降雨，局部有較大雨勢發生機會。

周五東北季風逐漸減弱，轉為偏東風，但水氣仍多，周五至周日（3至5日）水氣逐漸減少；但黃恩鴻指出，下周一（6日）預估將又有另一波鋒面在台灣北部海面，中部以北地區須注意局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

台灣5、6月統稱梅雨季，因此周三、周四剛好也是梅雨季影響台灣的第一道鋒面。但黃恩鴻說，雖然陸續都有鋒面影響台灣，然梅雨的重要成因之一是需要有西南季風配合，目前大環境上尚未有西南季風，以目前資料來看，未來1周仍未有梅雨發生。

溫度部分，黃恩鴻表示，明天白天與今天類似，南高屏、台東地區須留意局部高溫。周三受鋒面及東北季風影響，北台灣從清晨約24度，氣溫一路下滑至晚間約20度，南臺灣高溫則約有26至27度；周四清晨北台灣低溫約21度，其他地區約22至24度。

周五起轉為偏東風至東南風，水氣逐漸減少，各地氣溫回升，各地高溫可達30度左有，低溫約23至25度。黃恩鴻提醒，明天東南部有焚風發生機率；另今晚至明天，馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度。

東北季風 梅雨 鋒面

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