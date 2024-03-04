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把握明天好天氣！這日起轉濕冷、北部恐跌破10度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署指出，明北部32度、南部34度，緊接周三起變天，各地轉雨，尤其北部愈晚愈冷。本報資料照片
中央氣象署指出，明北部32度、南部34度，緊接周三起變天，各地轉雨，尤其北部愈晚愈冷。本報資料照片

把握明天好天氣，中央氣象署指出，明北部32度、南部34度，緊接周三起變天，各地轉雨，尤其北部愈晚愈冷；周四上看強烈冷氣團等級報到，轉趨濕冷，周日至周五清晨，北部低溫可能跌破10度，周六清晨低溫11度。

中央氣象署預報員劉宇其指出，明天氣穩定，全天溫暖，南部、中部山區午後零星短暫雨，但降雨少，以多雲到晴為主。此外，明溫度較高，北宜花高溫約29至32度；中部、南部及台東上看34度。

他表示，周三鋒面通過，加上大陸冷氣團南下，各地轉為短暫陣雨；北部氣溫明顯下降，且愈晚愈冷；其他地區上半天仍較溫暖，但下半天起氣溫亦漸降。

劉宇其說，周四大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部全天寒冷，高溫僅13至15度，其他地區氣溫也下降；華南雲雨區東移水氣偏多，北部、東半部地區短暫陣雨，中南部地區亦仍有零星短暫陣雨。

周五至周六，雨區縮減，北部、東半部地區及中南部山區仍雲多、有局部短暫雨；因持續受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，白天氣溫雖略回升，但仍偏冷。

劉宇其表示，周日冷氣團逐漸減弱，氣溫略回升，但夜間、清晨仍冷。周日至下周一，北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲。

他也提醒，冷空氣影響期間，東北風偏強，周三至周日，沿海空曠地區將有強陣風，浪也相當大；周五晚間起，若水氣、氣溫配合，3500公尺以上山區可能有局部結冰、降雪機率。

下周二至下周四，預估水氣仍偏多，除了迎風面的北部、東半部地區易雨，中南部地區亦有降雨機率，不過屬後期預報，不確定程度較高，待持續觀測。

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

冷氣團 氣溫

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