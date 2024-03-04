年代旅遊未付135萬元保證金 觀光署明將撤照

年代旅遊春節期間，在越南富國島丟包近300名台灣旅客，引發關注，年代旅遊負責人林大鈞過去屢次拖欠款項事蹟也被搬上檯面，年代旅遊遭觀光署勒令停業3個月、開罰81萬，品保協會也將年代旅遊「出會」。據規定，年代旅遊得限期15天內、也就是今天繳足135萬元保證金，否則觀光署周二將對其撤照，且林大鈞5年內不得再經營旅行社。觀光署表示，截至今天最後期限，年代旅遊仍未補足保證金，明將發出處分書，予以撤照。

品保協會日前統計，接獲年代旅遊投訴案達120件、共770旅客出面申訴；由於年代旅遊未出團已收團費約1300萬元，春節遭丟包292名旅客，有些被迫額外付款約200萬元，還有旅客自付費用回台，推估賠償旅客金額可能高達2000萬元。

觀光署指出，針對年代旅遊出團爭議，前後共裁罰3次，首次開罰81萬元，第二次開罰34萬元，第三次開罰31萬，共146萬元，迄今罰款也未繳納；若持續不繳納將催繳，經催繳2次仍不繳，將移送強制執行。