南跑道歲修班機大亂認疏失 桃機：今午夜12時恢復開放

桃園國際機場南跑道年度歲修，只能仰賴北跑道起降，昨起多架班機起降延誤改時，嚴重衝擊機場秩序，引發埋怨，桃機及交通部都坦言衝擊超乎預期，整修預計縮短16小時。桃機表示，預計今日午夜12時完工凌晨開放，將加大鄰區到場航班流量管制，以及檢討施工調整工序。

桃機指出，南跑道經近年使用，排定年度歲修計畫，自2023年11月起、12月、2024年1月、2月均邀集航空公司代表聯席會、航空公司業者、飛航管制單位、機務聯誼會、桃園市機師職業工會、地勤業者等說明討論後，擇定於3月3日至5日實施。機場公司亦於2月21日發布飛航公告（NOTAM），告知往來桃園機場的各航空公司，使航空公司儘早於飛航計畫中預為因應。

桃機表示，今日上午8時30分召開應變會議，交通部常務次長林國顯、民航局長何淑萍至現場督導協助；後續桃機公司亦召集航空公司於10時舉行初步檢討及因應會議，討論未來精進相關作為，務必將對航班影響程度降至最低。

桃機指出，桃園機場昨日因受單跑道運作影響，航班陸續出現不同程度延誤情形，其中有12班，包括10班客機、2班貨機，於本區轉降其他機場，後續陸續返回本場。桃機昨日下午起亦與飛航服務總台同步因應，航班於今日凌晨陸續恢復正常。

桃機指出，3月3日離場航班延誤情形，準點航班53%、延誤30分鐘以內14%、延誤30至60分鐘11%、延誤1至2小時12%、延誤2小時10%。

桃機指出，今日計有647架次，整體較昨日698架次為低，清晨抵達早班機（長程航班）營運正常，預估今天上午11點後進入航運尖峰，之後由於單跑道每小時起降容量為30架次，陸續會有航班遞延情形，飛航服務總台除採行到場航班加大流量管制措施，將視實際運作情況，調整相關管制作為。

桃機指出，亦同步檢討施工工序，總計施工區域16處，全長約1800公尺，另也包含部分滑行道及燈光設施，預計提早於3月4日午夜12時完成，之後即可開放雙跑道營運，恢復正常起降。另外，媒體報導BR217延誤13小時起飛，初步了解主因為機務二次維修，以及後續油料不足所致特殊個案。