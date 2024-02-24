蘇丹紅辣椒粉流竄全台 苗栗衛生局追查封存相關產品

蘇丹紅辣椒粉流竄全台，苗栗縣衛生局接獲通知，稽查縣內的相關產品流向，昨天和今天相繼展開查核，並要求業者回收下架，其中「金安記食品廠有限公司」添加不合格的紅辣椒粉製品中，有香辣豬肉乾、香辣豬肉絲各100包，2項產品共200包流入縣內食品中盤商「豐群商行」，衛生局立即通知業者進行回收下架作業。另外，縣內鑫豪食品的菜䔕餅及白胡椒棒，查核後也現場封存。

苗栗縣衛生局指出，新北市衛生局查獲保欣企業進口的紅辣椒粉原料檢出蘇丹紅色素3號事件，經台中市食安處追查抽驗，新北保欣公司出貨給金安記食品廠的紅辣椒粉檢出禁用的蘇丹色素，苗栗衛生局昨天下午6點多接獲台中市食安處通知，金安記食品廠添加不合格的紅辣椒粉製品中，有香辣豬肉乾及香辣豬肉絲2項產品共200包流入縣內食品中盤商「豐群商行」，苗栗縣衛生局第一時間通知業者進行回收下架作業。

另外，昨晚7點也接獲彰化縣衛生局緊急通知，彰化縣食材批發商廣合企業於去年12月25日出貨給苗栗縣鑫豪食品公司的脫水辣椒粉，有混合新北保欣公司的紅辣椒粉，衛生局立即聯絡廠商並於今天一早到現場查核。