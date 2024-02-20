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2月就衝破30度！台南玉井昨35度 今再飆上35.6度連2日全台最高溫
昨天天氣晴朗暖熱，宛若夏天，全台普遍高溫逾30度，全台最高溫為自動測站台南玉井35度，今天天氣類似，台南玉井下午2時26分飆出35.6度，連兩天都是全台最高溫。
今天包括高雄內門及高雄月眉測站在下午1時40分及1時36分，分別達35.3度及35.1度，氣象署下午針對高雄發布高溫黃色燈號，中午前後恐達36度高溫。
台南玉井下午2時26分飆出35.6度，再度成為全台最高溫。
氣象署指出，今天台灣附近風向為偏南風，水氣偏少，各地多雲到晴，只有東半部及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後北部山區亦有零星短暫陣雨；氣溫方面，白天高溫北部、東半部地區26到29度，中南部地區可來到32度，南部近山區可能再高1至2度，不過入夜後仍有涼意，低溫約18至22度，日夜溫差大。明天天氣依舊溫暖穩定，各地可見陽光，
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