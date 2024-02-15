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晴暖舒適上看31度高溫 吳德榮：入夜降溫 明天轉涼微冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天受高壓迴流影響，各地都是晴朗穩定的天氣；白天在陽光下、溫暖舒適，晚起氣溫漸降。記者侯永全／攝影
今天受高壓迴流影響，各地都是晴朗穩定的天氣；白天在陽光下、溫暖舒適，晚起氣溫漸降。記者侯永全／攝影

今晨持續回暖，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，因晴朗、靜風，仍有強輻射冷卻作用，各地區平地最低氣溫約在11、12度。

吳德榮表示，今天受高壓迴流影響，各地都是晴朗穩定的天氣；白天在陽光下、溫暖舒適，晚起氣溫漸降。北部11至29度，中部12至30度，南部12至31度，東部11至30度。

明天東北季風南下，吳德榮表示，迎風面雲量增，北海岸、大台北及東半部轉有局部短暫雨的機率，北台灣白天高溫約18度，與今天高溫29度比、降幅達11度，白天明顯轉涼微冷、乍暖還寒應注意；其他地區高溫亦下降，影響相對較小。

周六東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升。吳德榮表示，周日起至下周三受高壓迴流影響，天氣晴朗、白天暖熱，日夜溫差大。

吳德榮 高溫

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