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防缺藥 藥品供應監測系統上線

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

為讓病人就近領藥，保障用藥權益，衛福部食藥署、藥師公會全聯會攜手建置「藥品供應監測系統」，昨天正式啟用，共計十二家中盤藥商加入此平台，截至昨天已有九家完成介接，藥局端藥師只要上網就可掌握中盤藥商藥品備貨量，及時調度。

衛福部去年四月成立「藥品供應通報處理中心」，針對藥品短缺事件，進行整體性的預防及應對；衛福部食藥署進一步建置「藥品供應監測系統」，副署長王德原表示，該系統已正式上線，未來十二家大型中盤藥商均順利加入後，藥局及醫療機構可清楚瞭解各中盤藥商的藥品庫存狀況。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，「藥品供應監測系統」啟動後，十二家中盤商庫存量一目了然，如果其中兩家某些藥品已無庫存，可能是與代理商或藥廠在價格上「喬不攏」，衛福部可及時介入協調；如果十二家業者某些藥物均無庫存，代表事態嚴重，有必要未雨綢繆，緊急處理。

王德原表示，部分藥局拿不到某些藥物，可能是固定合作的中盤商沒有貨，而不是真的缺藥，透過「藥品供應監測系統」，能讓藥局端清楚掌握中盤藥商間的藥品備貨量；再者，食藥署將主動監測中盤藥商端的藥品供應情形，必要時協調藥品分配，以保障患者用藥權益。

王德原指出，藥師如果發現缺藥情形，需透過食藥署「西藥供應資訊平台」完成通報；若藥廠自覺六個月內某藥品有不足供應之虞時，也應至平台通報。

食藥署 庫存 藥局

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