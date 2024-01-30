男控即期牛排害腹瀉 高市衛生局今稽查！同批肉品已售完

高市陳姓男子昨夜在楠梓區的家樂福超市購買2盒「限時折扣」牛排，煎烤吃完一盒「感覺怪怪的」，之後甚至腹瀉就醫，他打開另一盒聞，也發現臭掉了。陳男憤而在今天凌晨向1999投訴，高市衛生局今早派人到賣場稽查，發現同批肉品已售完，貨架上已無同批產品，現場檢視同品項不同批號產品，未發現變質。

衛生局說，該產品採原裝販售未進行分切包裝，截至目前未收到其他消費者反映相同情事，後續賣場將協助消費者退換貨。

衛生局表示，陳姓男子提供交易憑證，是在今年1月29日22時25分購買澳洲穀飼無骨牛小排，有效日期113年1月30日，外盒標示「限時折扣」，衛生局查察貨架已無同批產品。

衛生局說，查現場案內牛肉品包裝外觀完整無破損、冷藏庫溫度、貨架儲存環境符合食品良好衛生規範準則；現場隨機檢視案內同品項不同批號產品，未發現變質情形，並抽驗1件肉品檢驗動物用藥殘留，倘檢出動用藥殘留與規定不符，將依違反食品安全衛生管理法第15條暨44條規定處罰鍰6萬元以上。

衛生局指出，這批「牛肉」產品來源商位於新北市，將移請轄管衛生局依權責加強食品安全衛生管理，後續衛生局持續加強市售肉品稽查，另呼籲食品業者善盡自我管理與提醒消費者生鮮肉品須冷藏保存儘速食用，以維護消費者食用肉品安全。