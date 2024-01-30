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健康你我他／退休投入志工 80歲繼續服務

聯合報／ 文／劉貞男（南投市）
夫妻發揮所能奉獻餘生，熱心公益，為社會盡些心力。圖／劉貞男提供
夫妻發揮所能奉獻餘生，熱心公益，為社會盡些心力。圖／劉貞男提供

年輕時進入大公司服務，講求高效率、高水準的概念，當時目標計畫與產銷倍增所得倍增，養成了年度新企畫迄今。

92年與96年，我們夫妻先後離開職場，轉入公益服務人生，不知不覺志工生涯已經20多年，感覺時光不虛度，生命不虛耗，發揮所能奉獻餘生。多年來在國立台灣工藝研究發展中心、南投縣政府衛生局食品科、南投市衛生所、南投市公所光明里關懷據點服務。

退休後要讓生活有目標，保持愉悅的心，日復一日秉持「健康、快樂、無煩憂」心態做公益。志工不只助人，也使自己充滿正能量，讓身心覺得更年輕服務群眾。時代日新月異，為了跟上潮流努力多元化，學口琴、參加社團活動、參與志工受訓，體驗服務的重要性。

服務別人，成長自己，是我從事志工最大的收穫，經年獲得獎勵，得獎不是目的，更不是終點，只是持續為公益盡些心力罷了。口琴是輕巧便於攜帶的樂器，無論何時何地，皆能輕易展現自己的才藝，自娛娛人、與眾同樂，音樂具有撫慰身心靈作用，並可舒緩緊張情緒，降低焦慮感。

人生以服務為目的，與母校（台北市商）校歌不謀而合，也是我退休後座右銘。如今邁入80歲人生，今年將仍一本初衷服務，終生堅持理念，熱心公益，為社會盡些心力。

人生 南投 衛生所

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