教團批公教專業加給調幅不一

今年公教人員調薪百分之四，全國教師工會總聯合會卻發現，公教人員專業加給的部分調幅不一，「暗藏黑箱」，昨天召開記者會呼籲，行政院的軍公教員工待遇審議委員會，應納入公教員工代表，調薪幅度要有一致性，才符合公平正義，杜絕黑箱作業。

行政院人事行政總處昨表示，軍公教員工待遇調整已建立制度化運作機制，每年皆就經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數變動情形、民間企業薪資水準，及政府財政狀況等相關因素進行綜合評估後，提請軍公教員工待遇審議委員會審議並提出建議，供行政院作成政策決定參考，並無黑箱作業。

行政院去年宣布二○二四起，公教人員調薪百分之四，以往公務人員的「專業加給」，原本分為適用「一般公務人員專業加給」，及警消、特殊公務員「一般專業人員專業加給」，調升後的專業加給，竟將一般公務員專業加給，併入專業人員專業加給，使一般公務員的調整幅度較大，竟可從百分之六點二五到十二點七九。全教總理事長侯俊良說，上調薪資原是好事，政府卻未說清楚原因，出現差別待遇。

人事總處說，今年度軍公教員工待遇調整，調整項目包括俸（薪）額、專業加給，及主管職務加給等三項，原則皆是以百分之四調幅足額調整，另調整公立大專校院助理教授以上教師學術研究加給，是依行政院核定「公務人員專業加給簡併計畫」，把一般公務員專業加給併入一般專業人員專業加給，是對工作內容的評價，並不是通案調薪事項。