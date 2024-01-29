搶到當機！巧連智最後訂購「2大方式」曝 作家大推：虎神不容質疑

深受大朋友、小朋友喜愛的《巧連智月刊》，今（29）日突然宣布將調整事業策略和月刊商品轉型，3月1日起停止受理新訂閱與續訂。兩性作家柳喪彪同時也是忠實訂戶，她在臉書上分享最後訂購的2大方式，直言「虎神不容質疑，訂就對了」。

柳喪彪表示，去年（2023）巧連智曾找她開團，也敲好今年七月的檔期，因此她在得知《巧連智月刊》將正式取消的消息後，立刻聯繫窗口。最後確定開團檔期將取消，因為整個「月訂制」都會被取消，但已訂閱的不會受影響，會履行合約至訂閱期滿，讓她不禁直呼「這消息在兒童界的重磅程度，堪比安室奈美惠息影吧！」

柳喪彪透露，自己當下趕緊到自己的LINE社群，提醒原本要買的家長快去下單，因為3月1日之後就不接受任何月刊訂購，「果不其然，大家衝去巧連智官網後，就跟搶買安室奈美惠最後一場演唱會門票一樣，整個官網呈現炸掉的狀態」，於是大家又轉向LINE官方帳號訂購。

柳喪彪指出，目前得知舊用戶已不能續訂，但新用戶可以，所以現在有許多家長紛紛用「新用戶」的身分訂閱；有些聰明的媽媽還會加一歲來訂，「到時收到比較大年齡的版本就先收起來，隔年再一個月一個月的拿出來給孩子」。她透露，她們家的巧虎是3月到期，本來自己想等過完年後再續訂，「但我上週五要飛之前，突然不知道哪來的第六感，就打電話去完成續訂了！真的是感謝上蒼～」

針對不少爸媽詢問，到底有沒有必要訂《巧連智》？柳喪彪表直言「虎神不容質疑，訂就對了」，並分享使用心得，她認為巧虎玩具都會搭配孩子的年齡去設計對應的教學，且會跟每月的影音有所連結，讓孩子有參與感，因此大部分巧虎玩具被玩的壽命，都比其他玩具更久。

此外柳喪彪說，巧虎影音教學大多是讓孩子學習一些良好的生活習慣，如刷牙、上廁所、說謝謝等，「總之要訂不訂其實還是看爸媽的想法跟規劃，但我自己身為一年的用戶心得，是覺得很值～」，她坦言，幼幼版比寶寶版更有感，建議有想訂的家長可從幼幼版開始，若寶寶還不到年齡，可在訂購時把年齡往上加。