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寒流發威冷到受不了！他問「冷氣開26度會暖嗎」 台電這樣說

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寒流發威冷到受不了！他問「冷氣開26度會暖嗎」 台電這樣說

聯合新聞網／ 綜合報導
寒流來襲，冷暖型空調設備成為禦寒的神隊友。示意圖／ingimage
寒流來襲，冷暖型空調設備成為禦寒的神隊友。示意圖／ingimage

入冬以來最強寒流持續發威，一位網友冷到受不了，好奇問鄉民，現在氣溫只有8度，如果把冷氣設定在26度，是不是就會暖和了？對於想靠冷氣抵禦寒流，台電曾經解答過，只有「冷暖型」空調才行喔。

一位住在台北的網友在《PTT Gossiping板》發文寫道，寒流來襲冷，8度低溫冷到讓人受不了，家中只有冷氣沒有暖氣，想到冷氣可以設定室內溫度，應該能提高室溫吧，於是問大家「如果我現在開冷氣26度，是不是就會暖和了？

貼文一出，網友紛紛留言回應，「會唷」、「我開23都很暖了」、「日本飯店建議開20度，26會熱」、「開車開22都很舒服了」，但有人看出盲點，建議「先換一台冷暖氣就可以了」、「冷暖空調就是爽」，還有人無情直接吐糟「你的物理是體育老師教的」。

對於天冷時，如果開冷氣將溫度設定高於室溫，室內溫度是否會上升變暖，《台電電力粉絲團》之前就曾回答過此問題。想利用冷氣提高室溫禦寒，要看冷氣機是否為「冷暖型」，因為冷專型冷氣只能製冷，當設定溫度高於環境溫度，壓縮機會停止運轉，並不會吹出熱風。而冷暖型冷氣不同，當設定暖氣模式，會反轉冷媒循環方向，會在室內釋放熱能，可以讓室內變暖和，如果再搭配使用循環扇，還可以加速暖房效果。

圖擷自《台電電力粉絲團》
圖擷自《台電電力粉絲團》

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