濟公降駕「五字指點迷津」 遭點名心臟科權威醫師說話了

「醫生緣，病人福」，濟公師父除了指點迷津，還能幫信徒尋找名醫，一名女網友於PTT貼文，指稱在前年一月二十八日因緣際會地至佛堂，當時已經下駕的濟公師父給她兩張符，一張是祈求網友父親延壽保命，另一張則寫下「奇美 顧博明」等五字，提點換至柳營奇美接受心導管手術。

對於被濟公師父點名，自己名字被揭露在PTT網站，柳營奇美心血管中心主任顧博明表示，執醫20多年，確實遇過幾次類似看診經驗，病患至診間後自訴是聽從某個神明建議，而前來求診，但沒看過神明手諭紙條，而上面寫著他的名字。

對於該網友所提及的神蹟，顧博明表示，有幸被濟公點名，感到相當榮幸。因該個案檢查後各項數據良好，並未執行心導管手術，不用置放心血管支架，所以印象並不深刻。

顧博明說，尊重每個病患的宗教信仰，即使得知某患者在神明指點下，至柳營奇美醫院掛號就醫，也是平常心看待。事實上，如果獲得神明加持，在治療上，反而減少了許多壓力。

之前幾次神明託付病患，在治療、開刀時，確實「有如神助」，特別順利；再者，神明推薦醫師，這對患者也具有慰藉鎮定作用，不管術前、術後，病人心情平順，也有效縮短恢復期。

女網友指稱，三年前，主管老公開始當濟公師父的乩身，她本身拜拜（廣澤尊王、王爺），但是從來沒有拜過濟公，並未因為好奇而想去看看。前年一月初，濟公下駕時跟她主管提了，要她過去一趟，甚至還點出一月二十八日放假，那天請過來一趟。

網友主管半信半疑看了班表，才發現她確實當天休假。主管告知此事時，該網友心想：「這麼神奇？那就去看看濟公有什麼想要指點的」

當晚，到了辦事佛堂，濟公師父已經下駕，那天來的是大師父，腔調是杭州腔國語，一見面就拿了一張早已畫好的符，說著「林小姐，去幫您的父親大人拜拜，祈求讓您父親大人延壽保命呀～去哪裡拜呢？大年初六呀～去武當山上帝廟拜。

網友表示，濟公師父一講完，自己馬上背部一涼，因為「武當山」這個關鍵字！那是自家村莊的大廟，主奉玄天上帝，也可以說是她爸的唯一信仰！

接著，大師父又拿了另一張符接著說，「這張符，等妳初六拜拜完，初七再打開，在那之前都不可以看哦～了解嗎？初七看了便會知道意思。」

於是她初六拿著第一張符去上帝廟按照師父所交代的，求上帝公幫忙爸爸祈福延壽，隔日初七晚上，打開了第二張符，上面只寫了五個字 「奇美 顧博明」，那是一個醫師，非常有名的心臟科權威。

網友父親是心臟病患者，在成大看幾十年了，也做了好幾次心導管手術，以及一次繞道大手術。網友指出，年初六父親當天心臟不舒服，還因為這樣，至上帝廟走走。初七晚上，她當著父親的面，打開第二張符時，父親不得不信，抱持著試試看心態，轉至奇美檢查。

在奇美初診，顧醫師安排一些檢查，排定三月份直接到柳營奇美做心導管手術。但檢查報告出爐後，醫師表示，主要兩條大血管在成大裝置的支架仍具有功效，而小血管硬化部分，靠吃藥就好，這次看起來沒什麼大問題，所以不用手術！

那次沒有裝支架，但網友父親接受侵入檢查，手上有傷口，因此，住院一晚。隔日出院，正好是公事日，她開心地向濟公師父報告「爸爸出院了…」，但話還沒講完，當天下來辦事的二師父便用「台語」慈祥的說，「沒開刀是好事情呀，因為你發願要來寺內幫忙，所以幫你爸爸把這劫擋掉啦。」

女網友讚嘆濟公師父神威顯赫，幫父親找醫術更高明的醫師，她心存感激，便在濟公師父身邊幫忙，希望能跟著祂們一起完成慈悲濟世的善願，在網路分享當時師父開的那張符。

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