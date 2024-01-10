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別拖過年！勞動部：春節期間遇發薪日 籲雇主提前發薪

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部。 圖／聯合報系資料照
勞動部。 圖／聯合報系資料照

今年農曆春節國定假日為2月9日至12日（除夕到大年初三），勞動部今表示，春節連假期間可能適逢部分事業單位的發薪日，呼籲雇主儘量在連假前提早發放薪資，讓勞工可以歡喜過年，或者至少必須按照原定發薪日，準時發薪，才符合法令規定。

勞動部條平司司長黃維琛說，今年連調整日，春節連假有7天，部分事業單位的發薪日可能會落在這7天內，因此特地呼籲雇主趕在連假假期前發放薪水，或者至少準時在約定日發薪。他指出，部分事業單位是每月10號發薪，就有可能遇上春節假期，現在已經可以透過銀行端提前設定轉帳，讓員工過年前就可拿到薪水，若退一步言，也至少要在10號當天準時發薪水。

黃維琛說，工資給付日由勞雇雙方約定，為保障勞工受領工資權益，避免雇主給付工資的日期過晚，勞動部去年訂定「勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則」，規範工資給付日的合理範圍，並請地方政府依據期程表，輔導事業單位逐年向前調整工資給付日，以工資計算週期為每月1日至月底為例，僱用勞工人數如在250人以上的事業單位，至遲於次月10日給付。

他指出，該指導原則目標期程，250人以上的事業單位去年底必須達成工資計算周期屆滿後10日內給付工資，2026年底最終目標則是100人以上的事業單位應在工資計算週期屆滿後5日內給付工資、99人以下事業單位7日內給付工資。二月起，會請各地方政府調查轄內實施狀況。

勞動部提醒，工資給付日如遇假日，採金融機構轉帳給薪的事業單位，可提前辦理預約撥薪的作業，即使假日，仍可如期入帳；採現金方式給薪的事業單位，也希望本於疼惜勞工之心，提前發放薪資，如未能提前發放，至遲亦應於原約定的工資給付日給付，不得逕自延後給付。至於雇主如有未依約發薪的情形，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴。

勞動部 連假 春節

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