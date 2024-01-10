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冷空氣增強？ 賈新興指今起恐寒流影響 台北入夜探9度低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天將明顯轉冷，最低溫出現於今天深夜至明天清晨，苗栗沿海空曠區有8度以下的低溫， 台北氣象站有接近9度至10度的低溫。本報資料照片
今天將明顯轉冷，最低溫出現於今天深夜至明天清晨，苗栗沿海空曠區有8度以下的低溫， 台北氣象站有接近9度至10度的低溫。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，選前之夜、總統大選投票日及周日天氣穩定。他並指近期天氣有4大重點。

中央氣象署預期今天白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，不過，賈新興表示，今天至明天有受寒流影響的機率。周五選前之夜、周六投票日及周日天氣穩定。下周一至下周二受東北季風影響，東北角至宜蘭有局部較大雨勢發生的機率。中南部日夜溫差大。

賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今天至明天有受寒流影響的機率， 預估最低溫出現於今天深夜至明天清晨，苗栗沿海空曠區有8度以下的低溫， 預估台北氣象站有接近9度至10度的低溫。明天至周六午後零星山區轉多雲，周日宜花東多雲。

賈新興說，下周一至下周二受東北季風影響，桃園以北及宜花東有局部雨，東北角至宜蘭有局部較大雨勢發生的機率。下周三中午前宜花東仍有局部短暫雨，下周四至下周五各地天氣穩定， 宜花東多雲至晴。後期預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興 冷氣團 東北季風 選前之夜 寒流

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