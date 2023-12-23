首家公營精神長照住宿 花蓮揭牌

全台第一家公辦公營的精神長照住宿機構「萬寧住宿長照機構」昨揭牌營運，該機構由花蓮玉里醫院經營整建，啟用後可提供100張床位，玉里醫院同步修繕院內的祥和院區、溪口院區，明年起將陸續啟用，屆時三院區可提供1010張床位，供精神障礙失能者及社區失智者使用，解決花蓮當地長照資源不足課題。

花蓮縣富里鄉人口老化外移嚴重，加上長照資源不足，衛福部屬玉里醫院改建萬寧院區為「萬寧住宿長照機構」。衛福部醫福會執行長林慶豐說，萬寧住宿長照機構主要收治對象是被家人遺棄的精神障礙者，如過往龍發堂收治的對象。

林慶豐說，由於這類對象無力繳納機構費用，政府透過長照基金補助等方式，設置「精神公費養護床」供他們使用，但是過往精神公費養護床設置標準較差，近年陸續轉型。

衛福部部長薛瑞元說，精神公費養護床轉型一直是衛福部關注的焦點，玉里醫院的精神公費養護床，成功轉型設置萬寧住宿式長照機構，這是邁入轉型的第一步，未來溪口院區400床及祥和院區510床都會陸續完工，預估有千餘張住宿床在花蓮設立，初估已可因應花蓮地區未來的住宿式長照需求，讓有精神障礙且長照需求的病友，達成在地老化目標。

除住宿服務外，玉里醫院萬寧院區也提供門診服務，包含精神科、家庭醫學科、內科、神經內科及牙科等，並搭配復健治療，為長照住民打造全方位的醫療照顧。