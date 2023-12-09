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脂肪肝將成肝癌主因 低劑量「阿斯匹靈」能降5成罹癌率

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
陽明交通大學醫學院副院長吳俊穎表示，陽明交大與中研院等機構的最新研究結果顯示，脂肪肝患者使用低劑量阿斯匹靈，能下降罹患肝癌的比率高達5成。記者林琮恩／攝影
陽明交通大學醫學院副院長吳俊穎表示，陽明交大與中研院等機構的最新研究結果顯示，脂肪肝患者使用低劑量阿斯匹靈，能下降罹患肝癌的比率高達5成。記者林琮恩／攝影

在政策引導下，台灣病毒性肝炎接近完治，但肝癌罹病人數並未隨之下降，脂肪肝是僅次於病毒性肝炎的肝癌致病原因。陽明交大與中研院、全台8家醫學中心的1項最新研究顯示，脂肪肝患者使用低劑量阿斯匹靈，能下降罹患肝癌的比率高達5成，研究登上國際期刊「刺胳針」雜誌。

衛福部今舉辦「新冠肺炎後疫情時代的癌症治療—新策略與新科技」成果發表暨國際研討會。陽明交通大學醫學院副院長吳俊穎表示，肝癌死亡率在台灣排名第2，隨著C肝使用抗病毒用藥，預期5年內台灣C肝會消失。B肝抗病毒藥物，讓年輕人肝衰竭、年長者肝硬化的情況大量減少，但隨著B、C肝下降，肝癌並無顯著下降。最主因是肝癌不僅來自B、C肝，也與脂肪肝、代謝症候群有關。

「在可預見的2、30年間，脂肪肝會變成台灣肝癌主要致病原因。」吳俊穎表示，隨飲食習慣西化，代謝症候群已是全球普遍現象。西方國家脂肪肝導致的肝癌，在2、30年前就是重要問題，例如美國B、C肝沒有增加，但肝癌仍在增加。

吳俊穎說，脂肪肝不像病毒性肝炎，能夠篩出病毒進行治療。減重對民眾而言挑戰性高，且許多脂肪肝病人的疾病成因，與高血脂、糖尿病等慢性病有關，有些是家族遺傳所致。不過，研究者過去發現糖尿病患者罹患肝癌風險高，且糖尿病第一線用藥「二甲雙胍」可以有效降低肝癌發生機率；高血脂病人使用Statin類降血脂藥物，亦可有效降低肝癌風險。

不過，吳俊穎表示，若單純脂肪肝、沒有慢性病史的患者，使用上述藥物容易產生副作用，自己和研究團隊便找到阿斯匹靈用於預防。過去研究發現，阿斯匹靈可用於預防大腸癌，也有研究顯示阿斯匹靈能減少B、C肝風險，但病毒性肝炎已經大幅減少；本次研究根據全國資料庫進行調查，發現使用阿斯匹靈的脂肪肝患者，10年間罹患肝癌風險下降5成。

吳俊穎說，台灣40歲以上民眾4成都有脂肪肝，但並非所有患者都是肝癌高危險群。超過50歲，且肝功能異常達2倍以上的族群，再積極接受篩檢。研究團隊正在尋找脂肪肝患者中容易罹患肝癌的族群，未來將與立院厚生會肝癌防治委員會倡議，將肝癌防治由病毒肝炎向脂肪肝推進。

脂肪肝 肝癌 患者

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