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全球碳排創新高 專家：碳預算報告指引我國推動碳定價

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
COP28在杜拜舉行。聯合報系特派記者林奐成／攝影
COP28在杜拜舉行。聯合報系特派記者林奐成／攝影

減碳為COP28討論重點之一，我國專家表示，台灣二氧化碳減量目標並非為了遵循任何協議而制定，但台灣若要更好的訂定減碳目標及推動碳定價，碳預算報告中各類型燃料的二氧化碳排放量增減變動，能指引台灣在淨零目標下，調配適當的能源結構。

全球碳計畫研究團隊今天發布「2023全球碳預算報告」指出，2023年全球化石燃料產生的二氧化碳排放量再創新高，若要維持50％將升溫限制在攝氏1.5度、1.7度及2度的可能性，依目前二氧化碳排放量，只能再排放5年7年及15年。

該報告分析，化石燃料碳排雖再創新高，但仍看到一些轉變，如美國化石燃料碳排持續下降，尤其時煤炭的碳排放，下降幅度高達18％，回到1903年水準。

植樹造林與碳捕捉等人為的二氧化碳移除部分，報告指出，過去10年內平均每年因植樹造林去除19億噸二氧化碳，不足以抵銷森林砍伐造成每年42億噸的碳排放，而碳捕捉等新興技術因裝置較少，去除的數量有限，僅去除年均碳排量的0.000025%。

該報告也發現，今年野火情況較以往嚴重，根據今年1至10月數據顯示，大氣中約有70至80億噸的二氧化碳來自野火，比以往平均多出三分之一。

台大農業經濟學系教授吳珮瑛表示，今年碳預算報告首度將二氧化碳移除納入其中，並逐一檢視構成碳預算中包含化石燃料CO2排放、伐木的土地使用及土地改變的CO2排放、大氣中CO2濃度變動、海洋碳匯與陸地碳匯等5大元素。

吳珮瑛指出，今年報告書預估2023年化石燃料的排放將比2022年高1.1%、也比2019年新冠肺炎疫情前高1.4%。盡管歐盟部分國家及其他共26個國家的化石燃料CO2排放有降低，但仍難以抵減中國及印度的顯著增加。

針對台灣目前碳排量是否與全球相近，北科大環工所永續創新與評估中心博士後研究員黃泓維說，台灣排放現況與全球主要區域有些差異。我國自2006年達到碳排放的顛峰，約2.7億噸碳排放，後續雖設定許多減碳目標，但根據「2023年中華民國國家溫室氣體排放清冊報告」數據顯示，並無明顯減碳成效，比起已開發國家已呈現減碳趨勢晴望下，台灣減碳成效不佳，但相比中國及印度，成效則較好。

吳珮瑛指出，台灣並非聯合國氣候變遷綱要公約成員國，也非「巴黎協議」締約國，因此台灣CO2的減量目標並非為了遵循任何協議而制定，「但若台灣要更好的訂定減碳目標及推動碳訂價，碳預算報告中各類型燃料的CO2排放量增減變動，能指引台灣在淨零目標下，調配適當的能源結構」。

但吳珮瑛也表示，碳預算可能與台灣減碳目標及碳訂價機制的推定，未必有必然的因果關係，因為減碳目標的擬訂與淨零年的設定，還需視各國經濟發展的程度、階段、能源選擇的組合來決定，且碳訂價並非達減碳的唯一手段，還須搭配減碳技術或生活習慣、消費習性的改變。

「碳預算」是COP26通過格拉斯哥協議後，全球建立一套共識，也就是在2050年前，將全球暖化升溫控制在相較於工業革命前的攝氏1.5度以內。而在全球升溫1.5度以前，人類所剩下還能排放溫室氣體的餘額，就是碳預算，更精確地說是「剩餘碳預算」。

減碳 碳排放

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