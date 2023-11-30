掌握藥品庫存以利調度 監測系統最快年底上線

秋冬是呼吸道疾病盛行季節，藍委憂基層缺藥，籲設專線解決問題。食藥署今天表示，將與國內大型中盤藥商合作，建立資訊系統，有利查詢庫存以協調供應，最快今年底、明年初上路。

時序進入好發呼吸道疾病的秋冬，尤其最近中國大陸肺炎黴漿菌等呼吸道疫情嚴峻，台灣嚴陣以待。衛生福利部食品藥物管制署昨天在例行記者會中重申，目前黴漿菌治療用藥「Azithromycin（日舒）」原廠藥與國內學名藥皆供應充足，相關第一、二線抗生素也無缺貨問題。

食藥署今年4月11日成立「藥品供應通報處理中心」。國民黨立委林為洲、藥師沈采穎今天在立法院召開記者會，質疑面對抗生素缺藥，食藥署只會要基層上平台通報，要求應設專線。

食藥署副署長陳惠芳下午接受媒體電訪表示，已和藥師公會全聯會合作，請他們調查相關藥物使用情形，由於民眾就醫後大多在醫療機構端調劑，社區藥局需求量較低，若社區藥局有調劑需求，亦可向藥廠下訂。

陳惠芳表示，已委託藥師公會全聯會執行「藥品市場監測系統運作計畫」，協助社區藥局藥品取得，並請藥廠妥善分配供應一定比例的藥品給社區藥局，若社區藥局有問題可上「藥品供應通報處理中心」平台通報。

食藥署接下來會與國內大型中盤藥商合作，建立資訊系統。陳惠芳指出，預計最快今年底、明年初上路，有利於藥局及醫療機構查詢中盤藥商的藥品庫存情形，也可提早預警，協調藥品於藥局端的供應，以利病人就近領藥。

此外，藥師公會全聯會理事長黃金舜晚間表示，近2週接獲10多起通報，有疑似陸配、台商等民眾到藥局指名要買日舒，稱要寄給在中國的親友，但因沒有處方箋，跑遍大大小小各個藥局都買不到，因此傳出有缺藥的消息。

黃金舜表示，藥師公會向藥廠確認過庫存，以日舒成人口服錠劑為例，台灣正常使用下，每個月用量僅20到30萬顆，現在庫存還有100萬顆；小兒使用懸浮劑型庫存15萬瓶，平常月用量1.5萬瓶到3萬瓶，安全庫存沒有問題。