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高鐵元旦連假車票12月1日凌晨開賣 另加開台中以北列車
2024年元旦三天連假，台灣高鐵公司自2023年12月29日至2024年1月2日規劃為期5天的元旦假期疏運，期間加開105班次列車（南下49班、北上56班），並針對台中以北區間、自由座需求較高時段，提供每小時1班行駛南港至台中的區間列車，總計提供845班次列車的旅運服務，旅客可自12月1日凌晨零時起預購。
台灣高鐵公司表示，觀察元旦假期疏運期間旅運需求，於此次疏運尖峰時段，針對台中以北區間、自由座需求較高時段，提供每小時1班行駛南港至台中的區間列車，並配置8節自由座車廂，以加強服務旅客，開行時段分別為12月29日南下下午3點至晚間8點、1月1日南下下午1點至晚間7點與北上中午12點至晚間9點，請自由座旅客配合站務人員引導分流。
高鐵公司也說，為加強疏運服務，此次元旦假期疏運也規劃5班延後收班列車，均配置2節自由座車廂（11至12節），延後收班的5車次抵達部分車站時間，將超過日常末班列車時間（最晚至晚間00點30分抵達端點站），搭乘上述車次的旅客，需留意到站時間並預先安排交通接駁。
高鐵公司指出，元旦假期疏運期間，仍維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，也適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解各項最新優惠。
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