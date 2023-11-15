高雄要台南「把猴子管好」？ 立委問農業部：怎麼管啊

不少農民深受猴害之苦，立委郭國文表示，受到猴害之苦，台南當地農民種果樹提早被猴子「收成」，農民苦不堪言；甚至他在下鄉時有農民反映說，高雄市政府發文台南市政府要求「要把猴子管好」，他大呼「這要怎麼管啊？」農業部說，會思考要如何規畫可以納入農業保險。

立法院今天審查農業部預算。郭國文說，2019年政府已經把獼猴降級，從保育類移除到一般野生動物，但一般獼猴還是很多，猴害還是存在。用電網農民都說無效，若無法補助，有沒有可能可以納入保險。

農業部代理部長陳駿季表示，依照天然災害救助辦法沒辦法納入猴害，保險的機會比較大，會請農金署評估獼猴危害開辦保險、減少損失。因為降成不是保育物種，也不能用生態給付處理，危害是可以獵殺，早期很多保育概念，現在要殺猴就會被攻擊，只能被動用電網圍堵，但圍堵效果有限。

郭國文說，台灣獼猴已從保育類物種移除，但猴子猴孫族群愈來愈多，且聰明、頑皮，也不是吃，是玩作物；包括台南南化、大內、南西農民，都反映果樹、水稻遭「猴子軍團」肆虐，農作物提前被猴子軍團收成，農民苦不堪言。

他說，他本身沒有看到高雄市的這份公文，但是他跑基層時，農民反映有這件事，台南、高雄都受到猴子危害，兩縣市農民苦不堪言，也不可能獵殺猴子。但公文要求「把猴子管好」，他想問「這要怎麼管？」高雄壽山也有很多猴子，台南包括大內、南化、南西地區農民都反映深受猴害之苦，希望農業部拿出對策。

農業部林業署長林華慶說，電網不是沒有效，是因為跟森林靠太近，猴子走在電網上，沒有緩衝區，將會同專家學者擬定對策，也會與地方農改場討論，提出可行辦法。