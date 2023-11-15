立委郭國文指高雄要台南「管好猴子」 高雄市政府：沒發這公文

民進黨立委郭國文表示，他近日走訪基層，有農民反映高雄市政府發公文給台南市政府，要台南管好自己的猴子，「別跑到高雄來！」高雄市政府農業局副局長王正一說，高雄市政府並沒有發這份公文。

王正一說，高雄市農業局是在新聞報導後，才得知郭國文的質詢內容，但高雄市政府並未發出公文要台南市政府管好自己的猴子、不要讓台南猴子跑到高雄。

農業部今赴立院經濟委員會報告，立委郭國文在質詢說，農民最困擾的就是已非保育類動物的獼猴，常造成整個果園或稻田的巨大損失，芒果咬一口就丟棄，或僅單純玩弄，南化、大內等區都有嚴重猴害，這些地區又鄰近高雄甲仙地區。

郭國文說，近日他跑基層時接到農民反映，高雄市政府為此發文給台南市政府，要台南管好自己的猴子，不要讓台南猴子跑到高雄。他好奇這到底是要怎麼管，不可能請人來獵殺，而且高雄壽山猴子也很多，兩縣市都深受猴害，農業部雖補助架設電網，但成效不彰，建議應將此類動物造成的損害納天災救助或有農業保險。