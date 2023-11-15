快訊

藍白合達共識卻稱心情差 柯文哲嘆：更痛恨民進黨

藍白合了！侯柯鐵粉反應大不同 「最大的贏家馬英九」

紡織富二代自創台虎啤酒 吳祖倫坦承抽大麻：小孩出生已沒吸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委郭國文指高雄要台南「管好猴子」 高雄市政府：沒發這公文

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄柴山的猴子有時會下山跑到市區活動。本報資料照片
高雄柴山的猴子有時會下山跑到市區活動。本報資料照片

民進黨立委郭國文表示，他近日走訪基層，有農民反映高雄市政府發公文給台南市政府，要台南管好自己的猴子，「別跑到高雄來！」高雄市政府農業局副局長王正一說，高雄市政府並沒有發這份公文。

王正一說，高雄市農業局是在新聞報導後，才得知郭國文的質詢內容，但高雄市政府並未發出公文要台南市政府管好自己的猴子、不要讓台南猴子跑到高雄。

農業部今赴立院經濟委員會報告，立委郭國文在質詢說，農民最困擾的就是已非保育類動物的獼猴，常造成整個果園或稻田的巨大損失，芒果咬一口就丟棄，或僅單純玩弄，南化、大內等區都有嚴重猴害，這些地區又鄰近高雄甲仙地區。

郭國文說，近日他跑基層時接到農民反映，高雄市政府為此發文給台南市政府，要台南管好自己的猴子，不要讓台南猴子跑到高雄。他好奇這到底是要怎麼管，不可能請人來獵殺，而且高雄壽山猴子也很多，兩縣市都深受猴害，農業部雖補助架設電網，但成效不彰，建議應將此類動物造成的損害納天災救助或有農業保險。

編輯推薦

台南 猴子 高雄市 郭國文 農業部 民進黨

延伸閱讀

高雄要台南「把猴子管好」？ 立委問農業部：怎麼管啊

相關新聞

拍板併排違停仍要記點！交通部預告修正草案重新上架

違規記點新制、恢復部分違停檢舉項目引發職業駕駛不滿。交通部原預告修法，上下客貨臨停路口、公車站10公尺及並排停車暫緩記點...

自家人也看不下去！小港機場粉專淪政府大內宣 綠委：該改就要改

高雄小港機場是國內第二大國際機場，臉書粉專半數貼文都在宣傳中央政令，遭質疑淪為政府大內宣，例如0~6歲國家一起養、政府當...

健保點值補貼沒有共識 健保會委員：最後責任在衛福部

新冠肺炎疫情後，民眾就醫大幅增加，各醫療院所健保點值下滑，期望政府補貼點值。衛福部健保會今討論補助方式，經4.5小時會議...

糖友吸菸死亡風險增1.55倍 醫：血管脆弱族群更忌菸害

糖尿病友的自我健康管理相當重要，涉及飲食、運動、藥物以及生活習慣、體重的控制。衛福部國健署今指出，糖尿病患者若有吸菸習慣...

台灣髖部骨折亞洲居冠 醫籲：攝取高鈣食物、常日照

根據統計，台灣髖部骨折為亞洲第一，大多發生於高齡女性。87歲張姓老婦在家跌倒，造成右邊臀部疼痛而無法走路，台中慈濟醫院檢...

盼調高…勞退提撥率18年未動 勞團喊：6%不夠花、老後被打趴

「6%不夠花，老後被打趴！」「勞工被呼嚨，勞退要調高！」眾多工會代表高舉旗幟，15日齊聚於行政院高呼口號，要求政府提高勞退提撥率…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。