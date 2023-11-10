快訊

蚊蟲多還有灰塵！他質疑「陽台重要嗎」 過來人曝優點：大加分

楊晨熙宣布懷孕喜訊！舊愛大飛反應曝光

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱…父母恐也遇害 夫已被捕

國家力量建構原住民族知識體系 原民會望2025完成

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
原民會副主委鍾興華出席論壇。記者蔡世偉／翻攝
原民會副主委鍾興華出席論壇。記者蔡世偉／翻攝

「建構台灣原住民族教育文化知識體系論壇」今天在高雄市舉行，原民會副主委鍾興華表示，台灣是全球第一個以國家的力量及資源，建構原住民族知識體系的國家，期待在2025年可以率先完成建構出原住民族知識體系。

原住民族委員會今天在高雄市辦理「建構台灣原住民族教育文化知識體系論壇」，由副主任委員鍾興華Calivat‧Gadu主持並揭開序幕。開幕展演邀請到小魯凱音樂傳創隊，表演魯凱古謠等歌曲。

鍾興華表示，2020年9月行政院核定「建構原住民族教育文化知識體系中長程計畫」，台灣是全球第一個以國家的力量及資源，建構原住民族知識體系的國家，期待在2025年可以率先完成建構出原住民族知識體系。

為了順利展開各項知識體系建構工作，原民會除了在國立東華大學啟用建構原住民族教育文化知識系專案管理中心之外，也核定10所大學設立11個民族的原住民族知識研究中心，目標將於今年能完成設立16族的知識研究中心，共同來建構原住民族知識體系，計畫成果將有利於原住民族知識內涵融入學校課程，協助師生學習原住民族教育及多元文化知識，加強全民原教之推廣。

本次論壇延續今年3月25日「P’etxkca ho Psoemo’a(鄒語)建構與發展：台灣原住民族知識體系分類架構論壇」的主軸，邀請監察委員浦忠成進行主題演說，以及魯凱族、泰雅族、卑南族、拉阿魯哇族知識研究中心發表知識體系分類架構成果。

此外，本次論壇也透過魯凱族特色料理，扣合論壇主題，以源自原住民族群與土地相互間學習的成果，讓每一道充滿著原住民族飲食智慧及耕種文化知識的餐點，在每一位來賓的味蕾上綻放出歷史沉澱的精髓，傳遞原住民族文化內涵。

建構臺灣原住民族教育文化知識體系論壇今天在高雄市舉行。記者蔡世偉／翻攝
建構臺灣原住民族教育文化知識體系論壇今天在高雄市舉行。記者蔡世偉／翻攝

原住民 魯凱族 高雄市

延伸閱讀

泰雅族人想用羅馬拼音登記身分證姓名遭拒 他提告法院逆轉判准了！

國際返還遺骨首例 牡丹社事件原民遺骨今下午抵台灣

寫「桃原」故事！花7個月田調 原民族人奮鬥人生拍成紀錄片

流落在外百年 英國愛丁堡大學今返還4台灣原住民族遺骨

相關新聞

北東午後轉濕涼「明起更有感」 專家：下周一溫度降到最低點

今天新一波鋒面系統正在接近，天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，預估中午過後就會掠過...

違停記點暫緩 交通部被罵翻

違規記點新制上路僅四個多月，交通部昨卻宣布各縣市黃線、專用車格等配套措施完善前，臨停違規暫緩記點，造成路權團體與職業駕駛...

長榮航勤拖車在松機滑行道漏油 民航局：未影響航班起降

長榮航勤一輛拖車今天上午疑似於松山機場發生故障卡在滑行道。長榮航勤稍早證實，長榮航勤一輛大拖車於松山機場完成拖機作業後，...

喝咖啡可護肝、燃脂、消水腫 營養師點名7大族群盡量少碰

咖啡是全球熱銷三大飲料之一，上班族人手一杯已成常態，除了提神還有更多益處。但營養師提醒，咖啡雖有提神、消水腫的好處，但有7大族群不宜攝取過多，如果依賴成癮，可改喝茶類來度過過渡期。

臭蟲肆虐咬人神不知鬼不覺 醫曝原來牠有這特點

南韓臭蟲（床蝨）肆虐，截至11月6日共17個城市，收到30多起臭蟲投訴，其中超過半數來自首爾。嘉義大林慈濟醫院家醫科主治...

「萬惡1450」救臉書觸及？ 杜奕瑾、翟本喬實測曝結果

近日不少臉書粉專發文寫「#萬惡1450」，指可以救臉書觸及數。無論藍綠白的支持者也紛紛在文末標註「#萬惡1450」，成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。