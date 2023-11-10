國家力量建構原住民族知識體系 原民會望2025完成
「建構台灣原住民族教育文化知識體系論壇」今天在高雄市舉行，原民會副主委鍾興華表示，台灣是全球第一個以國家的力量及資源，建構原住民族知識體系的國家，期待在2025年可以率先完成建構出原住民族知識體系。
原住民族委員會今天在高雄市辦理「建構台灣原住民族教育文化知識體系論壇」，由副主任委員鍾興華Calivat‧Gadu主持並揭開序幕。開幕展演邀請到小魯凱音樂傳創隊，表演魯凱古謠等歌曲。
鍾興華表示，2020年9月行政院核定「建構原住民族教育文化知識體系中長程計畫」，台灣是全球第一個以國家的力量及資源，建構原住民族知識體系的國家，期待在2025年可以率先完成建構出原住民族知識體系。
為了順利展開各項知識體系建構工作，原民會除了在國立東華大學啟用建構原住民族教育文化知識系專案管理中心之外，也核定10所大學設立11個民族的原住民族知識研究中心，目標將於今年能完成設立16族的知識研究中心，共同來建構原住民族知識體系，計畫成果將有利於原住民族知識內涵融入學校課程，協助師生學習原住民族教育及多元文化知識，加強全民原教之推廣。
本次論壇延續今年3月25日「P’etxkca ho Psoemo’a(鄒語)建構與發展：台灣原住民族知識體系分類架構論壇」的主軸，邀請監察委員浦忠成進行主題演說，以及魯凱族、泰雅族、卑南族、拉阿魯哇族知識研究中心發表知識體系分類架構成果。
此外，本次論壇也透過魯凱族特色料理，扣合論壇主題，以源自原住民族群與土地相互間學習的成果，讓每一道充滿著原住民族飲食智慧及耕種文化知識的餐點，在每一位來賓的味蕾上綻放出歷史沉澱的精髓，傳遞原住民族文化內涵。
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