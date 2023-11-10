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中市明年機車定檢通知全面無紙化 改E化簡訊通知車主

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
為響應環保，台中市環保局自明年1月1日起，全面停止寄發傳統定檢明信片，改以手機E化簡訊通知。圖／台中市環保局提供
為響應環保，台中市環保局自明年1月1日起，全面停止寄發傳統定檢明信片，改以手機E化簡訊通知。圖／台中市環保局提供

為響應環保，台中市環保局自明年1月1日起，全面停止寄發傳統定檢明信片，改以手機E化簡訊通知。環保局提醒，尚未登錄的機車車主，盡速登錄加入機車排氣定檢E化簡訊通知服務，避免錯過接收定檢通知資訊。

環保局統計，台中市目前機車設籍數為183萬7977輛，其中每年應定檢機車約123萬餘輛，為響應2050淨零碳排，同時提醒車主定期完成機車定檢的重要性，台中市去年起針對已登錄「台中市機車排氣定檢通知無紙化服務申請」的車主，進行機車定檢簡訊通知服務，今年更升級優化E化簡訊服務系統，讓民眾更便利加入，呼籲尚未登錄的車主盡速登錄。

環保局表示，設籍台中市機車的民眾，可透過智慧型手機或平板裝置，輸入網址，或掃描宣導活動海報QRcode條碼，進入網頁後，依循系統提示要件完成申請者，即可接獲機車定檢通知電子化服務，除可減少紙張浪費，也能暢通車主接收排氣定檢通知管道，便捷又環保。

環保局提醒，出廠滿5年以上的機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度排氣定檢。若機車逾期未定檢，將依空汙法開罰500元；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將開罰3000元，後續經環保局再通知限期完成定檢而仍未改善完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。

環保局長陳宏益表示，為維護台中市良好空品，請車主務必於每年機車定檢期間完成檢驗，並養成車輛定期保養觀念，民眾亦能同步掌握自身車輛現況，減少車輛臨時「顧路」或緊急事故發生。

車主 台中市 環保局長

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