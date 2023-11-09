農業部將暫緩進口雞蛋 國內日產12萬箱已可供應消費需求

農業部表示，目前國內的雞蛋生產量平均每天為12萬箱(每箱約200顆)、2400萬顆，已經可以供應國內消費者的需求，因此在合約架構下，雙方談好，在國內沒有缺口的情況下，就不要再進口；未來若有需求，由業者自行進口。

今近300名桃園新屋鄉親前往農業部抗議，反對業者在當地設立新式現代化雞隻屠宰場，農業部畜牧司長張經緯出面回應；在陳抗前，媒體問到近期市況低迷，國產雞蛋價格三個星期以來，連續下跌7元，以及未來進口雞蛋政策；目前，從各國進口雞蛋已經停止，僅澳洲的合約較長，最後一批進口澳洲雞蛋，本月13日到港後就暫緩進口。

張經緯表示，當初巴西雞蛋的合約，就是3月下訂，指定4月、5月的訂單，進完就結束；而我國與澳洲簽訂的雞蛋合約持續到2024年5月31日；目前我國雞蛋的生產量，平均每日12萬箱、約2400萬顆，已經可以因應國內的消費需求，因此，在合約架構下，雙方談好，在國內沒有缺口的狀況下，就不要再進口。

至於何謂缺口？張經緯僅說，目前國內雞蛋生產，已滿足國人需求，政府專案進口雞蛋會開放到2024年6月，還是會盡量以國內雞蛋為主，若有需求，就讓業者自行進口。

他表示，目前蛋雞飼料平均價格約16元，比之前約略回跌4毛錢，依照玉米期貨與到案價格看來，目前飼料趨勢趨穩趨跌，與雞蛋價格還是有正央關聯動性，但農產品價格還是基於供需市場消費狀況，農業部尊重市場機制。

產業界不斷質疑國內雞蛋產能恢復，但政府仍持續進口雞蛋，在消費低迷狀態下、量多價跌；本月6日農業部才發新聞稿說，維繫安全庫存要維持最低水位進口量，要跟國外貿易商及畜牧場訂約安排生產期程，不是等到缺蛋的時候再跟國外馬上訂馬上到，這是年初缺蛋農業部學到的教訓，指責媒體民代監督質疑，是要農業部走回頭路；如今官方重新說明政策，在不違反合約狀況下，暫緩進口雞蛋，未來若有需求，將交由業者自行進口。

根據農業部官方網站、中央畜產會10月18日更新的資料顯示，目前進口雞蛋庫存有6057萬顆，待銷毀為5580萬顆。