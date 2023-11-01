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食藥署公布雞蛋稽查、水產品氚監測最新進度

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
林金富表示，112年預計抽驗100件，目前檢驗47件，包含鯖魚、鮭魚、牡蠣、沙丁魚、章魚、螃蟹、秋刀魚等漁產，氚含量皆低於最低可測活性。圖／食藥署提供
林金富表示，112年預計抽驗100件，目前檢驗47件，包含鯖魚、鮭魚、牡蠣、沙丁魚、章魚、螃蟹、秋刀魚等漁產，氚含量皆低於最低可測活性。圖／食藥署提供

先前進口雞蛋、日本排放氚水引發民眾對於食品安全的疑慮，食藥署今舉行例行記者會，公布雞蛋稽查、氚檢測的最新情形。食藥署副署長林金富表示，雞蛋稽查外觀、標示目前檢驗5531件皆符合規定，動物用藥抽檢174件目前皆合格；進口水產品部分也檢驗47件，皆低於可測值。

食藥署擴大雞蛋專案稽查將持續到今年底，今公布最新進度。林金富表示，與衛生局合作擴大稽查雞蛋，統計至10月31日為止，檢查外觀、標示5531件，皆符合規定；動物用藥抽檢174件，150件檢驗完畢確認合格，仍有24件檢驗中。

至於因應日本排放氚水，食藥署也與原能會合作監測水產品的氚含量。林金富表示，漁船所捕撈的魚獲由農業部漁業署負責抽檢，而食藥署負責編監測，111年下半年檢驗25件皆沒有檢出生物氚，112年預計抽驗100件，目前檢驗47件，包含鯖魚、鮭魚、牡蠣、沙丁魚、章魚、螃蟹、秋刀魚等漁產，都未檢出生物氚，皆低於最低可測活性。

同時，邊境先前攔截多次義大利松露違規，林金富今表示，義大利官方已回覆台灣，提出兩項改善措施，第一，未來賣到台灣的松露，義大利境內將「先做重金屬查驗」合格才送台灣；第二，與台灣協調檢驗方法，將前來了解台灣法規，雙方對於檢測標準、檢驗方法，進行技術交流。

林金富說，義大利松露到10月20日為止有56批進口、總重1.06公噸，其中9批、0.22公噸不合格，整體違規率9.38%，皆是重金屬鎘超標，已針對5家不合格製造商提高到百分之百逐批查驗。

林金富表示，雞蛋稽查統計至10月31日為止，外觀、標示5531件皆符合規定；動物用藥抽檢174件，150件檢驗完畢確認合格，仍有24件檢驗中。圖／食藥署提供
林金富表示，雞蛋稽查統計至10月31日為止，外觀、標示5531件皆符合規定；動物用藥抽檢174件，150件檢驗完畢確認合格，仍有24件檢驗中。圖／食藥署提供

義大利 食藥署 雞蛋

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