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水稻褐飛蝨害慘草屯良質米 蟲害肆虐面積已達20公頃

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
草屯二期稻作進入最後的收割階段，竟遭到褐飛蝨的大舉入侵，引發水稻蟲害，結實纍纍的稻田已出現大片枯黃。圖／南投縣政府提供
草屯二期稻作進入最後的收割階段，竟遭到褐飛蝨的大舉入侵，引發水稻蟲害，結實纍纍的稻田已出現大片枯黃。圖／南投縣政府提供

草屯鎮是南投縣數一數二的米倉，但農會反映二期稻作進入最後的收割階段，竟遭到褐飛蝨的大舉入侵，引發水稻蟲害，結實纍纍的稻田已出現大片枯黃，南投縣長許淑華及立委馬文君上午現勘後，立即促請農會提早啟動收購作業，並承諾會促請農業部比照天然災害農損現金救助，幫助稻農度過難關。

草屯鎮農會指出，草屯是全國重要的糧倉，特別是生產稻米，目前契作的60公頃台稉9號良質米，因水稻「褐飛蝨」蟲害蔓延中部，正值收割期卻首當其衝，受害面積已達3分之一，農友們個個憂心忡忡。

李姓農友說，每叢結實纍纍的水稻至少都有超過200隻褐飛蝨，飽滿的稻穀不堪被飛蝨吸汁，被褐飛蝨蟲害大舉入侵的水稻，都是即將進入最後收割階段，平均一天每分地會減收超過1千元的稻穀，如果再不搶收，恐怕再過不到1週，這期收穫就會「去了了！」而每分地種稻成本大約1.1萬元，現在損失已經超過3分之一。

縣長許淑華、立委馬文君上午8點就抵達位在草屯鎮北投里的受災田區，聽取十多名在場農民叫苦連天指出，這次褐飛蝨蟲害災情已遍及中彰投，尤其是屬於早熟稻的草屯鎮台稉9號良質米田區十分嚴重，實地會勘更看到好多結實滿穀的水稻都變枯黃甚至倒伏，原本飽滿的稻殼受蟲害後都成空包彈，災情實在很嚴重。

許淑華說，經過和草屯鎮農會洽商後，農會同意提早加速契作水稻收購作業，希望能以越早收割、收購的行動，來跑贏蟲害的腳步，讓農友損失減到最少，另外，立委馬文君將向中央農業部提報這次水稻竭飛蝨災害實際受損面積及程度，爭取中央重視，比照天然災害給予現金救助等補貼救濟，也會由農業處協助噴藥防治。

草屯二期稻作進入最後的收割階段，竟遭到褐飛蝨的大舉入侵，引發水稻蟲害，結實纍纍的稻田已出現大片枯黃。圖／南投縣政府提供
草屯二期稻作進入最後的收割階段，竟遭到褐飛蝨的大舉入侵，引發水稻蟲害，結實纍纍的稻田已出現大片枯黃。圖／南投縣政府提供
草屯二期稻作進入最後的收割階段，竟遭到褐飛蝨的大舉入侵，引發水稻蟲害，結實纍纍的稻田已出現大片枯黃。圖／南投縣政府提供
草屯二期稻作進入最後的收割階段，竟遭到褐飛蝨的大舉入侵，引發水稻蟲害，結實纍纍的稻田已出現大片枯黃。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（中）及立委馬文君上午現勘草屯稻米蟲害後，提示農會提早啟動收購作業，幫助稻農度過難關。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（中）及立委馬文君上午現勘草屯稻米蟲害後，提示農會提早啟動收購作業，幫助稻農度過難關。圖／南投縣政府提供

馬文君 農會 許淑華

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