水稻褐飛蝨害慘草屯良質米 蟲害肆虐面積已達20公頃

草屯鎮是南投縣數一數二的米倉，但農會反映二期稻作進入最後的收割階段，竟遭到褐飛蝨的大舉入侵，引發水稻蟲害，結實纍纍的稻田已出現大片枯黃，南投縣長許淑華及立委馬文君上午現勘後，立即促請農會提早啟動收購作業，並承諾會促請農業部比照天然災害農損現金救助，幫助稻農度過難關。

草屯鎮農會指出，草屯是全國重要的糧倉，特別是生產稻米，目前契作的60公頃台稉9號良質米，因水稻「褐飛蝨」蟲害蔓延中部，正值收割期卻首當其衝，受害面積已達3分之一，農友們個個憂心忡忡。

李姓農友說，每叢結實纍纍的水稻至少都有超過200隻褐飛蝨，飽滿的稻穀不堪被飛蝨吸汁，被褐飛蝨蟲害大舉入侵的水稻，都是即將進入最後收割階段，平均一天每分地會減收超過1千元的稻穀，如果再不搶收，恐怕再過不到1週，這期收穫就會「去了了！」而每分地種稻成本大約1.1萬元，現在損失已經超過3分之一。

縣長許淑華、立委馬文君上午8點就抵達位在草屯鎮北投里的受災田區，聽取十多名在場農民叫苦連天指出，這次褐飛蝨蟲害災情已遍及中彰投，尤其是屬於早熟稻的草屯鎮台稉9號良質米田區十分嚴重，實地會勘更看到好多結實滿穀的水稻都變枯黃甚至倒伏，原本飽滿的稻殼受蟲害後都成空包彈，災情實在很嚴重。