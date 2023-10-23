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全台首間掛牌voco酒店！「福容嘉義」加入IHG酒店集團

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「嘉義福容voco酒店」接待大廳示意圖。圖/福容大飯店提供
「嘉義福容voco酒店」接待大廳示意圖。圖/福容大飯店提供

看好疫後觀光發展，福容大飯店瞄準國際觀光客，今（10月23日）和IHG洲際酒店集團簽約，雙方正式結盟，福容嘉義店未來將掛牌「嘉義福容voco酒店」，預計最快在2024年第一季試營運，這也將是全台第一間voco酒店。福容大飯店全台據點也將達到18家，站穩全台最大本土連鎖飯店品牌

「福容大飯店」總經理楊正弘表示，福容和IHG結盟，是「福容大飯店」從本土品牌邁入國際的重要里程碑。雙方合作源自於對彼此的品牌認同，voco是拉丁語，意思是「邀請」和「一起來」，他所要傳達「貼心可靠」的精神，和福容大飯店秉持的「台灣人情」貼心服務的堅持一致；而voco傳遞的「Different」表現妙趣橫生的品牌精神，也正呼應2023年「福容大飯店」迎來21年，發表全新輕旅品牌「福容徠旅」，都在宣告福容的突破與展望。

IHG洲際酒店集團台灣區域總經理Mr. Robbert Manussen先致上感謝，同時表示，此次合作將是兩大集團共贏的開端。

「嘉義福容voco酒店」位在嘉義市世賢路一段與竹圍路的交界，耗時6年規劃改造，地上33層，地下5層，樓高136.2公尺，飯店總房間數達370間，是雲嘉地區第一高層的SRC鋼骨建築，也是當地房間數最多的高檔飯店。

飯店1樓是大廳與商辦入口，雖然連通但各自獨立，同時也劃分了咖啡廳與一個獨立店面；2到4樓為餐飲空間；5樓和6樓各有300坪無隔間的通透空間，將對外招商；7樓預計打造健身房、泳池、兒童育樂等休閒娛樂中心；中間層的8到15樓屬商辦空間；16樓到31樓是特色客房與各式主題套房；32樓規劃了中餐廳、包廂，並設置了空中酒吧及高空玻璃步道；頂層33樓則有11間包廂。

IHG洲際酒店集團是全球客房數量最多的跨國酒店企業，旗下19個酒店品牌，開業與籌備中的共有近8千間酒店，客房數逾百萬間，活躍會員數超過一億人。旗下的「voco酒店」為2018年創立的高端酒店品牌，目前已涵蓋11個國家，預計在2025年擴及到25個國家，總開業及籌建酒店數將超過80家，客房數突破2萬間。業績表現，在IHG高端系列中名列第一。

福容大飯店加盟IHG洲際酒店集團「嘉義福容voco酒店」，今舉辦簽約儀式。圖/福容大飯店提供
福容大飯店加盟IHG洲際酒店集團「嘉義福容voco酒店」，今舉辦簽約儀式。圖/福容大飯店提供
「嘉義福容voco酒店」外觀。圖/福容大飯店提供
「嘉義福容voco酒店」外觀。圖/福容大飯店提供

酒店 品牌 嘉義

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