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後市場稽查新北「白蝦仁」驗禁藥 食藥署：罰6萬

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
澎湖縣「碧珊商號」所販售的「烏骨雞」則檢出三甲氧芐嘧啶（Trimethoprim）0.20ppm超出限量的0.05ppm。圖／食藥署提供
澎湖縣「碧珊商號」所販售的「烏骨雞」則檢出三甲氧芐嘧啶（Trimethoprim）0.20ppm超出限量的0.05ppm。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布112年7-8月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果，稽查各類市場、餐廳、大賣場的禽畜水產品，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留。食藥署副署長林金富表示，本次總計抽驗787件，發現2件不合格，「白蝦仁」、「烏骨雞」分別檢出使用禁藥以及抗生素超標，不合格產品皆已下架，並依法開罰並列入加強稽查對象。

食藥署與各地方政府衛生局，針對禽畜水產品進行專案稽查檢測，從進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準。今年7至8月總抽驗787件，其中2件檢出動物用藥殘留與規定不符，總合格率99.7%；禽畜產品農藥殘留總計檢驗223件，均與規定相符。

新北市「金山地區農會生鮮超級市場」所販售的「台灣現剝白蝦仁」檢出禁用藥物林可黴素（Lincomycin）0.002 ppm。林金富表示，林可黴素為抗生素，對革蘭陽性菌、革蘭陰性球菌、黴漿體及豬痢螺旋體有抗菌作用，但過量使用可能會導致腸胃不適等，嚴重將影響腎功能，台灣依法不得使用。

澎湖縣「碧珊商號」所販售的「烏骨雞」則檢出三甲氧芐嘧啶（Trimethoprim）0.20ppm超出限量的0.05ppm。林金富說，三甲氧芐嘧啶為台灣准許使用的抗生素，對革蘭陽性菌及陰性菌具有抗菌作用，通常不會單獨使用，會與磺胺藥合用，以增強磺胺藥的抗菌作用。常見副作用包含噁心、嘔吐、過敏，使用過量，恐造成腸胃不適並影響腎功能。

林金富表示，「台灣現剝白蝦仁」供應商為台南市「烏金水產行」，台南市政府已裁處6萬元罰鍰；「烏骨雞」供應商則為台南市「羅姓商家」，台南市政府則裁處3萬元罰鍰。販售商列入衛生局日後加強稽查對象，供應商則轉由農政單位列入加強輔導對象。

食藥署提醒，食品業者販售禽畜水產品，應保留進貨之證明文件(例如發票、收據或憑證)5年，以利追溯來源。另建議消費者應避免購買來源不明的禽畜水產品，優先選擇具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好之商家，以保障消費權益。

新北市「金山地區農會生鮮超級市場」所販售的「台灣現剝白蝦仁」檢出禁用藥物林可黴素（Lincomycin）0.002 ppm。圖／食藥署提供
新北市「金山地區農會生鮮超級市場」所販售的「台灣現剝白蝦仁」檢出禁用藥物林可黴素（Lincomycin）0.002 ppm。圖／食藥署提供

衛生局 食藥署 台南

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