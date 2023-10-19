護理人力荒 開放男護理師在醫院服替代役？薛瑞元回應了

台灣護理人力荒，護理師護士公會全聯會今天呼籲，應開放男性護理師在醫院服替代役，可望舒緩人力不足且執業不中斷。衛福部長薛瑞元說，替代役是否能降低人力問題待評估。

台灣護理人力嚴重不足，根據衛生福利部數據，領證護理人員約31萬人，但執業人數統計至今年10月11日僅18萬8879人、約6成，且逾9成護理人員為女性。

儘管行政院會9月28日通過訂定三班護病比、醫院護理人員夜班費獎勵等12項策略計畫，但護理界認為緩不濟急，提出由加薪、三班護病比儘速入法等訴求，並呼籲應開放男性護理師在醫院服替代役。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜今天在記者會中指出，根據衛福部統計，去年護理人員離職率達11.79%，而空缺率攀升到6.53%，都創下10年新高。

而在執業護理師中，男性僅占約4%、7000多人左右。紀淑靜表示，其實男性護理師若留在職場，執業生涯往往較女性為長，推測與負擔家庭經濟、不會因懷孕中斷職涯等因素有關。

紀淑靜會後接受媒體聯訪表示，由於男性護理人員在收到兵單後，就必須離開原有職務，入伍或至衛福部指定單位服替代役，兵役期結束後才能再復職。好不容易訓練好了，卻又要重新適應，真的很可惜。

她認為，若開放在男性護理師在醫院服替代役，一方面可降低護理職場人力不足問題，又可使執業人員穩定的護理技術持續成長，降低服役後返回職場的適應問題，執業不中斷。

對此，衛生福利部長薛瑞元稍早接受媒體聯訪表示，行政院已同意衛福部提出的12項「護理人力政策整備計畫」，會一步一步解決問題，至於公會提出的要求開放男性護理人員替代役，因目前替代役人數相當少，對人力緩解是否有一定的效果，必須要評估。