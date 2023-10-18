桃園第三家「美豬標加豬」 食藥署：未檢出萊克多巴胺

桃園日前傳出第3家業者有美國豬肉標示出包，將美國豬肉出貨時出貨單寫「加拿大」，食藥署立即加驗該產品的萊克多巴胺殘留，結果今出爐。食藥署副署長林金富表示，結果是未檢出，將持續對邊境、後市場進行稽查、輔導。

食藥署日前接獲民眾檢舉，於10月13日會同桃園市政府衛生局至玉釩食品有限公司桃園分公司稽查，經查該公司販售2項美國豬肉產品「豬腳圓切片5片/斤-12Kg/箱 加拿大」、「豬腳圓切片4片/斤-12Kg/箱 加拿大」，其產品外包裝標示原產地為「美國」，但現場提供下游業者出貨單上卻寫「豬腳圓切 加拿大」。

業者解釋由於原箱出貨，不會改箱、改標，而以前都進貨加拿大產品販售，這次改貨源換成美豬，卻未更改出貨單的產地資訊，確實是有疏失，不過食藥署依舊移交檢調釐清。