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醫院是排碳大戶 評鑑將納入ESG

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

節能減碳、永續發展等議題備受關注，令人想不到的是醫療院所竟是碳排放量的超級大戶，廿四小時空調、照明，用電量極高，光是使用一小瓶氣喘用藥「氫氟碳化物」（Hydrochlorocarbon）所排放的溫室氣體，就等同於汽車跑三百公里的排放量。

台灣永續能源研究基金會今年起與多家醫院合作，昨與馬偕醫院簽署「醫院永續發展倡議書」，實踐ＥＳＧ，Ｅ代表環境（Environmental）、Ｓ是社會（Social）、Ｇ為公司治理（Governance）。董事長簡又新指出，四年後，我國醫院評鑑將納入永續發展ＥＳＧ。

馬偕醫院總院長張文瀚表示，醫療機構守護民眾健康，對於醫院經營來說，碳排放量、社會支持與承諾，以及永續發展，可說是缺一不可。

台灣綠色生產力基金會二○二一年研究發現，在台灣非生產性質行業的能源消費中，用電消耗比率最高的是醫院，占比為百分之十六點○九，其次為車站及軌道（百分之十三點五四），第三為學校（百分之十二點三四）。

嘉義大林慈濟醫院副院長林名男表示，一般企業員工下班後，公司關閉空調、照明，但為全天候照顧病人，醫院需廿四小時空調、照明，且開刀房設定溫度更冷，約攝氏廿度，以致醫院用電量偏高。再者，依法規，醫療廢棄物、生物危害廢棄物需焚燒處理，而每次焚燒就會產生溫室氣體效應。

除此之外，使用一小時的醫療麻醉氣體「地氟醚」（Desulfurane）所產生的溫室氣體，與一輛車開三百公里的產生量相同；使用一罐氣喘用藥「氫氟碳化物」（Hydrochlorocarbon）所排放的溫室氣體，也與汽車跑三百公里的排放量相同。

英國國民保健署（ＮＨＳ）分析發現，醫院內碳排放範疇的排放來源，以藥品及化學品占比最高，達百分之廿，其次是醫療器材占百分之十、非醫療器材占百分之八。

如何降低醫院碳排放？林名男建議，在保證醫療品質及病人安全下，做些調整，例如，以綠色建築達到降溫，節能，節水、節電；醫院積極節能減碳，更為專業且效果較佳，有效減少對環境的衝擊。

碳排放 馬偕醫院 氣喘

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