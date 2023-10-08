今明慎防較大雨勢 布拉萬將轉中颱 吳德榮曝最新路徑

國慶連假天氣不理想，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣附近水氣多；各地雲量多、偶有局部短暫雨，大氣不穩定，常有較大雨勢。

氣溫部分，他說，今明兩天北台灣白天氣溫略降、稍轉涼。今天北部23至29度、中部23至33度、南部24至34度、東部23至33度。

吳德榮說，周二國慶日、周三為東北風型態，迎風面水氣多、北台灣濕涼；北部、東北部及東部有局部雨，東北部有有較大雨勢，背風面晴朗穩定。周四至周六各地大致晴時多雲，北海岸及東半部偶有局部短暫雨，中南部山區午後亦有短暫降雨的機率；各地早晚稍涼。

至於颱風動態，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱布拉萬在關島東南方海面，未來5天向西轉西北西再逐漸轉北、朝日本南方海面前進，將輕易跨過中颱門檻；小犬颱風在香港南方海面，向西緩慢移動，再向海南島前進，將逐漸減弱。

他表示，歐洲（ECMWF）模式模擬則顯示，布拉萬台風5天之後有在日本南方海面向東北迴轉、加速遠離的趨勢；另一熱帶擾動則通過菲律賓進入南海，約6天後才逐漸發展。雖然西北太平洋有多個熱帶系統活動，但一周內台灣天氣並不受其影響。