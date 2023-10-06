小犬颱風遠離 國慶4天連假各地雨勢分布一次看

小犬颱風遠離，今天上午11點30分解除海上颱風警報。中央氣象署簡任技正伍婉華表示，受鋒面通過及東北季風增強影響，明天各地仍有短暫陣雨，其中花東地區及午後西半部有局部大雨。周日到雙十節北部、東半部降雨機率高，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨，周三上班日雨勢才會轉小。

伍婉華指出，颱風離開後，周日到雙十節受鋒面通過及東北季風增強影響，基隆、宜蘭地區及大台北山區有局部性大雨，另外，沿海各地風浪還是很強勁，今天西半部沿海及澎湖、金門、馬祖仍有3到4米浪高，明天沿海地區及澎金馬仍有長浪，金門、馬祖今天仍有8至9級強陣風。

伍婉華表示，降雨方面，隨著颱風遠離，外圍環流仍帶來一波波雲系，從今天清晨到現在移入基隆北海岸、東半部及南部地區，就過去來看，台東已有每小時90毫米降雨量，恆春也有時雨量50毫米，稍早也針對台東發布大雷雨即時訊息，恆春半島也不排除發布。

她指出，今天基隆北海岸、東半部及南部地區有持續性降雨，其他地區則為零星降雨情況，其中，基隆北海岸、東半部、恆春半島及屏東有局部性大雨。

伍婉華也說，周日到周一台灣附近有鋒面形成，逐漸向東移動，帶來高壓使東北季風南下影響台灣天氣。另外，菲律賓東方海面也是大片低壓帶，中間有熱帶擾動消消長長，短期不會影響台灣天氣。

她表示，明天颱風外圍環流影響，各地有短暫陣雨，花東地區及午後西半部有局部大雨。周日到雙十節鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部降雨機率高，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨，迎風面花東恆春半島也有短暫降雨，台中以南、澎湖、金門可見陽光，午後要留意陣雨。周三上班日雨勢就會轉小。

她也說，這波東北季風帶來的冷空氣不太強，影響偏北，周日到周二桃園以北、基隆北海岸、宜蘭溫差較小，約24到26度，其他各地變化不大，甚至花東有31度高溫、中南部有32度高溫。