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桃竹竹苗TPASS上路 新竹通勤雙北、台中得提前出站不便

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
桃竹竹苗TPASS通勤月票10月2日起上路，據統計超過逾5000張票卡完成設定。圖／竹市府提供
桃竹竹苗TPASS通勤月票10月2日起上路，據統計超過逾5000張票卡完成設定。圖／竹市府提供

桃竹竹苗TPASS通勤月票10月2日起上路，據統計超過逾5000張票卡完成設定，成為不少通勤族的省錢票卡首選。不過，立委鄭正鈐接獲陳情，若是從新竹至雙北往返通勤族，若要使用2區的TPASS得提前從桃園出站再進站，相當不便，此外，也有台中往返新竹通勤族反映得在苗栗竹南站換車轉乘，希望交通部能祭出便民方案。

行政院今年推出TPASS通勤月票方案，基北北桃生活圈、中彰投苗生活圈與南高屏生活圈月票率先在7月上路，桃竹竹苗生活圈TPASS也在10月2日上路，提供生活圈內通勤使用，但不少通勤族因居住地與工作地距離遠，若使用TPASS通勤面臨跨區問題。

鄭正鈐說，新竹至雙北往返的通勤族，若欲使用TPASS，必須先使用「桃竹竹」TPASS從新竹進站、桃園出站，接著再使用「北北基桃」TPASS再從桃園進站至雙北出站，非常不便民，也造成相當民怨。

「希望交通部研究可行方案，便民為先。」鄭正鈐說，他希望交通部研究可行方案，讓新竹到雙北的通勤族，不用在桃園站的刷票口再刷出又刷進，讓通勤更加方便。

實際上，不只新竹至雙北的台鐵通勤族為了使用TPASS，得在桃園站出站再進站，也有在新竹市上班的台中通勤族面臨此窘境，有通勤族使用中彰投苗TPASS，搭台鐵北上新竹時得提前在苗栗竹南站下車，接著再購買竹南站到新竹站的車票，才能夠享有中彰投苗TPASS，為此得特別緊盯搭車時間，避免錯過轉乘時機。

針對鄭正鈐反映民怨，交通部長王國材表示，新竹至雙北通勤的通勤族，即使使用北北基桃與桃竹竹二張TPASS，也都非常划算。他指出，TPASS使用範圍，涉及區域的部份由縣市政府洽談及合作，若有擴大範圍的需求，縣市政府亦可再去合作。

不過，鄭正鈐仍強調，TPASS事涉廣泛、整合複雜，地方政府亦須同時補貼票價，涉及地方政府財源，新竹至雙北為跨生活圈的城際長途旅次，建議交通部仍應再研議。

TPASS 新竹 通勤族 交通部長 鄭正鈐

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