亞太骨骼肌肉腫瘤醫學會在台舉行 陳威明：意義非凡

第14屆亞太骨骼肌肉腫瘤醫學會（APMSTS）國際會議，今起為期4天在台北舉行。亞太骨骼肌肉腫瘤醫學會主席、台北榮總院長陳威明說，這是學會成立28年来，台灣首次承辦亞太地區最重要的骨腫瘤會議，也是經歷3年多新冠疫情後，全球首度舉辦大型骨腫瘤實體會議。

小犬颱風逼近台灣，但國際骨腫瘤醫學專家紛紛抵台，參與年度盛會。 為此這場醫學會籌畫多年的陳威明表示，小犬颱風吹不走北榮舉辦國際會議的熱情和亞太骨腫瘤醫師的堅定情誼。

每2年舉辦一次的亞太骨骼肌肉腫瘤醫學會會議，是全世界最重要的骨腫瘤會議之一。陳威明於2018年10月7日，在印度舉行的第12屆會議上全票通過接任醫學會主席，並籌辦此屆大會。他說，此屆會議各國專家參與相當踴躍，共吸引300多位國外骨腫瘤專家自費報名參加，甚至遠至北歐的芬蘭專家也自費參加，很多人都是第一次來台灣，「這是非常不容易的事情」。

陳威明表示，大會邀請全球多位骨腫瘤領域重量級大師前來演講，包括全球排名第一、美國梅約醫學中心骨腫瘤主任Peter S. Rose教授，歐洲骨腫瘤大師義大利籍Davide Maria Donati教授，日本土屋弘行教授等。陳威明在會議中安排多位國內專家擔任座長及演講，擴大台灣在世界骨腫瘤領域的影響力，規模更比擬骨骼肌肉腫瘤醫學會的世界大會。

陳威明表示，今在開幕典禮上，邀請全球骨腫瘤一代宗師、美國梅約醫學中心榮譽教授Franklin Sim擔任重要致詞貴賓，包括他在內的台灣中生代以上骨腫瘤醫師，多數都曾受到Franklin Sim教授悉心指導。現已高齡80多歲的Franklin Sim，多年來一直無償提供諮詢，並協助台灣年輕一代醫師前往美國梅約醫學中心深造學習。

Franklin Sim等同間接照顧了台灣骨腫瘤病患，此屆與會的全球骨腫瘤專家中，曾是他學生的也不在少數，大會安排他上台擔任唯一的致詞貴賓，藉以表彰對他畢生在骨骼肌肉腫瘤領域的奉獻以及卓越的成就，並代表臺灣骨腫瘤醫師和受恩病人向他致上最高敬意和謝意。

陳威明說，會議期間他將發表專題演講，介紹台灣骨腫瘤領域成就及長期病人追蹤結果，10月6日的大會晚宴，也特別邀請2位骨肉癌病人上台表演，第一位是他的病人郭小姐，接受骨骼移植手術治療後，得以保全肢體免於截肢，並能如願前往巴黎市立音樂學院深造，這一次是專程受邀回台於晚會上鋼琴演奏表演。

第二位是他的恩師、北榮前副院長陳天雄教授於29年前，進行體外高劑量放射線照射自體骨骼重建的業餘跆拳道高手林小姐，她應邀於現場跆拳道表演並現身說法，印證不可思議的治療結果及台灣的骨科醫療實力。北榮骨骼肌肉腫瘤治療暨研究中心教授吳博貴，也將於大會中分享利用液態氮低溫冷凍治療骨腫瘤的研發及臨床經驗。

陳威明說，大會由北榮骨科團隊全力承辦，其中遇到新冠肺炎疫情，籌備時間長達一年半，現在疫情趨緩且終於解封，透過會議的舉辦，「希望為台灣做些事，爲國家做事、為國人做事」，將台灣骨骼肌肉系統腫瘤領域的傑出表現及研究成果和各國的與會專家分享，讓他們更了解台灣的骨科實力，並發揚台灣人熱情好客的精神，為國民外交盡一份心力。 第14屆亞太骨骼肌肉腫瘤醫學會（APMSTS）國際會議，今起為期4天在台北市萬豪酒店舉行。圖／台北榮總提供 全球骨腫瘤的一代宗師、美國梅約醫學中心的榮譽教授Franklin Sim擔任重要致詞貴賓。

圖／台北榮總提供