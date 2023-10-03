國慶連假國5估清晨5點就湧車潮 國道相關管制一次看

今年中秋節連假受零星雨勢影響，國道交通量較原先預估減少3%，緊接國慶日連假（10月7日至10月10日）將至，高速公路局研判，此次連假將以旅遊旅次為主，預估首日交通量最大可達120百萬車公里，為平日1.3倍，其中西部國道將從上午6點起壅塞，國5則從清晨5點起就湧現車潮。

高公局表示，因應國慶連假車潮，國道將實施相關管制措施，匝道封閉部分為，10月7日5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。10月8日5至12時封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。10月9日至10日每日12至21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。

高乘載管制部分包括，10月7日6至12時國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道。10月8日至10日每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道，結束時間視交通狀況機動調整。

收費措施為10月7日至10日單一費率；10月7日至10日路段差別費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；10月7日至10日每日0至5時國道全線暫停收費。另外，現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛，另視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制。

為達到車輛分流，高公局也建議，國5頭城往坪林地區建議改走台9線；國1、國3新竹往返台南地區建議改走台61線；國6南投往返台中地區建議改走台63線；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統建議改走台74與國4。

高公局也說，連假南向尖峰日為10月7日、8日，西部國道南向建議於上午6時前或中午12時後出發，國5南向建議於上午5時前或下午5時後出發。北向尖峰日為10月9日、10日，西部國道中部地區北向建議中午12時前出發，南部地區北向建議上午9時前出發，國5北向建議上午9時前出發。