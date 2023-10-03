中颱小犬周三起影響劇烈 周五起「不規則運動」埋變數

中央氣象署周一深夜11時30分發布中颱小犬海警。周二颱風漸進，各地沿海風浪漸增；周三至周五颱風最近，陸地留意強風豪雨，海面亦有長浪，尤其東半部嚴防豪雨以上等級。周五起，颱風雖漸遠，但受外圍影響及地形交互作用，路徑可能有「不規則運動」，在台灣海峽速度減慢或偏北移動，影響屆時雨勢發生，尚待持續觀察。

中央氣象署周一深夜11時40分舉行颱風警報記者會。預報員朱美霖指出，周一晚間11時，小犬颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方約530公里海面上，以每小時9公里速度，向西北進行，周二晚間就會接近台灣東南方近海，因此首波海警範圍，納入台灣東南部海域、巴士海峽，提醒航行及作業船隻嚴加戒備。

她表示，周二颱風逐漸接近，但距離台灣仍有段距離，周三更接近台灣東南部近海，甚至接近陸地一帶；周四颱風通過台灣南端陸地，或通過巴士海峽近海機率較高；周五颱風位在台灣海峽南部，往西方向移動，周六才會明顯遠離台灣。

隨著颱風接近影響，海面風浪增大。周一晚間至周二，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖，易有長浪發生。另外，蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖，易有8至9級強陣風；基隆北海岸，嘉義至臺南、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風。

周二下午起，受颱風外圍環流影響，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖將有9至10級強陣風；其他沿海空曠地區及金門、馬祖，亦有較強陣風。

至於降雨趨勢，朱美霖說，周二颱風接近，北台灣降雨轉趨明顯，尤其宜蘭山區、大台北山區較大雨勢甚或局部大雨；花東地區降雨也逐漸明顯；中南部、澎金馬大致維持多雲到晴。

周三至周五，颱風影響台灣最明顯，各地留意降雨。周三至周四，東半部、恆春半島留意局部豪雨或以上等級；北部、南部地區及中部山區局部大雨或豪雨。

周五颱風距離台灣仍近，受颱風外圍影響及台灣地形交互作用，颱風路徑可能有「不規則運動」，在台灣海峽速度減慢或偏北移動，不過目前仍有不確定，尚待觀察，才能研判後續降雨發展，提醒宜蘭山區嚴防局部大雨。