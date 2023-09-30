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中秋連假第二天出遊北返潮 注意國道7大地雷路段

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段。圖為國道北部路況預報。圖／高公局提供
今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段。圖為國道北部路況預報。圖／高公局提供

今天為中秋節連續假期第2天，預計有出遊車潮，下午也將出現北返車潮。高速公路局表示，目前全國道路況皆大致正常，預估今天交通量為108百萬車公里，重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統等7處，建議西部國道南向用路人中午12點後出發；國5南向用路人下午5點後出發。

高公局表示，昨天全日交通量為115.6百萬車公里，為年平均平日1.3倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為年平均平日1.2倍，昨天下午除國5南向石碇至頭城路段於晚間6點逐漸紓解外，其餘路段於下午4點後大致順暢。至於今天0至5時交通量為5.2百萬車公里，為年平均平日1.4倍；預估今天交通量為108百萬車公里。

高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7點，交通量為8.5百萬車公里，今天相關疏導措施包括5至12時封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口、12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段，建議西部國道南向用路人中午12點後出發；國5南向用路人建議下午5點後出發。

國道 車潮 中秋節 高速公路

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