500盤2023／【將來不可限量獎】Sinasera 24

第三屆500盤12大特別獎得獎名單公布。除了50位評審勾勒出的台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入餐廳與廚人的創新、食材、品質與突破等各個象限頒發特別獎項。第三屆500盤特別獎包含「矚目新秀獎」、「創新概念獎」、「經典老店傳承獎」、「落地生根獎」、「台味再進化獎」、「台灣食材獎」、「經典台味獎」、「最佳融合獎」、「Uber Eats優食獎」、「inline最難訂位獎」、「將來不可限量獎」、「最佳老饕舔盤獎」等12項大獎。

以阿美族語「大地」命名、位於台東長濱的Sinasera 24，擅長將傳統24節氣概念導入各套餐，並以法式料理手法萃取當地山林野味、濃縮海洋的鮮美，以最貼近大自然的方式呈現料理。特別是餐桌上看似不起眼的鹽、油、糖都是料理不可或缺的精髓，亦是展現好味道的關鍵元素。

雖然適逢連假期間台東來回車票難以入手，令主廚楊柏偉（Nick）無法到場領獎，不過Sinasera24經理Tina今日特別在一大清早八點鐘開了256公里、4個多小時的車程，從台東來到台北領獎，Tina說到：「很開心我們可以得到這個獎項。」短短一句話，卻飽含著長途駕車前來的深厚心意。

第三屆500盤2023 The 500 Dishes Award 2023

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主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行

指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威

友好夥伴｜inline

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會

贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

【第三屆 500盤2023】特別報導

● 第三屆500盤官網｜首份台灣人觀點的美食評鑑

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● 【第三屆 500盤2023】：12大特別獎

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