中秋連假國道客運享優惠 88條路線平日優惠價或85折

交通部公路局公告中秋節連續假期實施「國道客運」及「台灣好行」票價優惠，88條中長途國道客運票價享平日優惠價或原票價85折，台灣好行使用電子票證、行動支付都有半價優惠，公共運輸也有轉乘優惠，鼓勵大家多搭乘使用，方便又省錢。

嘉義區監理所表示，國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施，9月28日0點至10月1日24點，全線國道優惠部分，88條中長途國道客運票價享平日優惠價或原票價85折；另，搭乘高鐵、台鐵及國道客運在10小時內轉乘在地客運基本里程或一段票優惠。

嘉義區監理所指出，台灣好行也推出優惠票價，今年5月20日起至2025年8月31日，不分平假日使用電子票證有半價優惠，行動支付也有半價優惠。歡迎民眾多加利用，除享受優質旅運帶來的便利外，還可免去出遊塞車及尋找停車位的困擾。

此外，東部地區優惠9月29日0點至10月1日24點部分，在地有腳租賃優惠，搭乘指定東部國道客運路線享租車優惠，持租賃憑證享回程票價優惠汽車折200元、機車100元；另，持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘東部國道客運享4人同行1人免費，回程再折抵200元，與在地有腳租賃優惠擇一使用。