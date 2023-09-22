雲林國際偶戲節登場 29日超震撼電音開幕絕不可錯過

2023雲林國際偶戲節9月24日起至10月10日於雲林縣虎尾登場，今年以「偶戲萬花筒」為主題，有金掌獎系列競賽、偶戲電音趴開幕音樂會、偶戲嘉年華千人踩街、紙風車劇團演出和金掌獎頒獎典禮5大項目，尤其開幕電音趴結合現代時尚，讓布袋戲年輕化，連霹靂多媒體公司董座黃強華都讚不絕口，雲林縣長張麗善歡迎大家到雲林同享繽紛偶戲世界。

張麗善、黃強華、文觀處長陳璧君、五洲小桃源掌中劇團陳文哲、太日樂集張呈遠等人今天在雲林布袋戲館共同宣布21屆雲林國際偶戲正式開鑼，並由震撼力十足最受年輕人喜愛的「偶戲電音趴DJ」為偶戲節熱身。

陳璧君說，今年偶戲節以「偶戲萬花筒」為主題，期待大家透過萬花筒不同的視覺角度，觀賞傳統與創新融合之美，感受偶戲「一口說出千古事，十指弄成百萬兵」的千變萬化。

張麗善表示，雲林國際偶戲節近年來融入年輕文創元素，展現不同風貌，如萬花筒般多采多姿，讓觀眾有全新感受，偶戲節9月24日由青年金掌獎打頭陣，接著精彩的演出接連上台，重頭戲還有超炫的電音開幕式，10月7日除雲林五洲小桃源掌中劇團與太日樂集跨界合作演出「魔戒」舞台偶劇，紙風車、美國、荷蘭、哥倫比亞、德國、義大利等演團也展開千人大踩街，為國慶連假活動揭開序幕。

霹靂董座黃強華今天觀賞「磨戒」精華版及「偶劇電音DJ」演出，對聲光變化及古今音樂混搭的全新闡釋，展現獨特的偶劇風華，讚不絕口，強調到雲林賞戲保證不虛此行。