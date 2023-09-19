韓國知名團購海苔被檢出違法添加物 食藥署邊境全攔截

知名韓國海苔品牌CJ BIBIGO「海苔（辣雞風味）」，在邊境因檢出國內禁用的甜味劑遭到攔截。食藥署今公布最新一周邊境查驗不合格名單，不僅人氣韓星代言的CJ BIBIGO海苔上榜，美國老牌食品大廠匯豐食品的「是拉差香甜辣椒醬」也被檢出漂白劑超標，全數都皆已退運、銷毀，後續並拉高查驗比率。

由「秦冠貿易有限公司」進口的韓國「海苔（辣雞風味）（CJ BIBIGO CRISPY SEAWEED SNACKS HOT CHICKEN FLAVOR）」總共60箱、10.8公斤，分別檢出甜味劑甜菊醣0.13 g/kg、Rebaudioside A 0.4 g/kg，兩者屬於甜菊醣苷種類，加總為0.53 g/kg，為國內並未准用海苔可使用甜味劑，製造商為CJ CHEILJEDANG CORP.（韓國希杰集團）。

食藥署副署長林金富說，甜味劑依照台灣食安法規，只准用於蜜餞類食品中，「海苔」並非准用甜味劑的範圍，該業者同樣是為半年內初犯，將調整至20%至50%的加強抽批對象。

由「河洛企業股份有限公司」進口的美國「辣椒醬（SRIRACHA CHILI SAUCE）」總共1050罐、9991.8公斤，邊境檢出檢出二氧化硫0.5 g/kg，超過「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，其他加工食品用量以二氧化硫計為0.03 g/kg以下的標準。製造商為HUY FONG FOODS,INC.，品牌為匯豐食品。

林金富說，二氧化硫屬於漂白劑，在食品中有防腐功能，匯豐食品的「是拉差香甜辣椒醬」同樣為半年內初犯，依規拉高為20到50%的加強抽驗比率。且所有違規產品都依規定退運或銷毀，未流入市面販售。