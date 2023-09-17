落實分級醫療！健保署推家醫大平台 納600萬名慢性病患

衛福部長年推動分級醫療，但健保署最新統計，今年1至6月慢性病患至區域醫院、醫學中心就醫占比高達43.5%，超過去年一整年42.6%及110年42.7%，民眾仍喜歡到大醫院就醫。隨著台灣2025年邁入超高齡社會，慢性病患愈來愈多，為落實分級醫療，健保署建構「家醫大平台」，整合醫院、診所、藥局、長照、居家服務，納入健保家醫計畫慢性病患600萬人，平台預計在明年完成建置。

台大醫院今舉辦「2023星月5周年年會」，該計畫於2018年起推動，倡議「院所分級照護、民眾聰明就醫」的策略聯盟，為此特別成立「分級醫療暨轉銜照護管理中心」，作為分級醫療與轉銜照護的專責單位，並於今頒發「2022年優良星月院所與醫師獎」，共計有15家院所及16位醫師獲獎。

健保署醫務管理組長劉林義於會中針對「分級醫療面面觀」議題表示，目前65歲以上人口占比約達17至18％，預估2025年達到20.8%，2039年突破30%，當國人年齡增加，慢性病患也隨之增加，規劃今年年底完成「家醫大平台」相關規畫案，並於明年開始進行相關資訊整合、改革，此計畫預算已由行政院編列在明年社發計劃的4.5億元中。

醫界反應，以往家醫計畫給予醫療機構每名病人照護費，一年約為250點，被認為給付太低。劉林義說，原因是追蹤對象很多都是輕症病人，但如糖尿病、氣喘等患者也納入家醫大平台服務計畫，家庭醫師責任雖然會變重，但也能獲更多給付，目前會研議「風險校正」，從不同疾病風險給予不同給付或單看照顧結果，如照顧患者住院就醫次數減少，可以給予適當回饋，該有的誘因都會有。

劉林義指出，「家醫大平台」計畫，另也於健保總額中編列相關預算，本周三衛福部健保會將進行健保總額協商，期盼有機會可以通過，往後醫師也可以透過視訊，了解病人的狀況。

醫事司司長劉越萍則於「社區健康照護與智慧科技佈局展望」指出，台灣將進入超高齡社會，醫療量能不足不能再單靠補人，得仰賴視訊診療等新科技，目前正在研議「通訊診察治療辦法」修正草案，但有憂心法案上路後，可能會打亂分級醫療，「分級醫療的存在是必要的」，目前正與醫界溝通相關配套措施，溝通完成後才會正式公布。

劉越萍說，相關修法已送給健保署研議，因照顧模式可以採用遠距，必須有相對的配套措施，而遠距視訊自費醫療也會打開。

健保署長石崇良日前表示，明年健保居家醫療會擴大試辦，遠距醫療從偏鄉離島擴大到市區，住宿式機構住民也可享有遠距醫療服務，而遠距醫療也將可開立「醫療處方」。

劉林義表示，健保署7月公告居家腹膜透析辦法，以往在醫院接受第一次腹膜透析病人，若符合相關規定，可以回到家中自行進行腹膜透析，3個月內由醫師訪視，而新制於醫師訪視後的90天內訪視，可以透過視訊，僅由護理人員到病人家中訪視即可。 劉越萍說，因應照顧模式改變，已可採用遠距醫療，因此須有配套措施，而研議「通訊診察治療辦法」修正草案，未來將開放遠距自費醫療。圖／台大醫院提供 為落實分級醫療，健保署建構「家醫大平台」，整合醫院、診所、藥局、長照、居家服務，納入健保家醫計畫慢性病患600萬人，預計明年完成建置 。圖／台大醫院提供

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